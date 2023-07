Politie tast in het duister over daders en deelt beelden van explosies in Emmen

De politie heeft beelden gedeeld van twee explosies in Emmen. De politie tast nog in het duister over wie de explosieven heeft geplaatst en waarom. Er werd in beide gevallen gebruikgemaakt van zwaar vuurwerk. Of er een link is tussen beide incidenten wordt onderzocht.

De eerste explosie is aan de Kolhoopstraat in Emmen op 20 oktober. Rond 4.00 uur in de nacht loopt een man bij een restaurant en plaatst daar het vuurwerk. Hij steekt het aan en vervolgens zijn er twee explosies te zien. Niemand raakte gewond, de schade aan en bij het restaurant is volgens de politie aanzienlijk.

De politie deelde al eerder stilstaande beelden van de explosie, dat heeft nog niets opgeleverd.

Twee dagen achter elkaar

Op 13 november is er een explosie en brandstichting aan de Halvemaanweg in Emmen. Om 5.00 uur leggen twee verdachten een explosief bij een auto neer. Na de explosie rennen ze weg. Een dag later is het op dezelfde plek weer raak, maar wordt er brand gesticht bij een auto.

De vlammen slaan over op de naastgelegen schuur. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de nabijgelegen woonboerderij. De politie weet niet of er twee of drie daders zijn die verantwoordelijk zijn voor de explosies en de brandstichting in november.

Verband met Stienackers