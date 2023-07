Jakobskruiskruid rukt op, maatregelen nodig: 'We moeten er mee leren leven'

Jakobskruiskruid rukt op in Drenthe. Sinds 1975 is de verspreiding van het bloemetje verdubbeld. Dat heeft gevolgen voor het oogsten van hooi als veevoer, omdat het in hoge concentratie giftig is voor paarden en koeien.

FLORON publiceerde vandaag een onderzoek in Nature Today over de verdubbeling van de verspreiding van Jakobskruiskruid in Nederland.

Gevaar voor paarden

"Vee weet dat wanneer de bloemen bloeien dat ze er niet aan moeten komen en daarom groeit het ook zo snel", zegt Ben Hoentjen van FLORON Drenthe. "Paarden staan op een te klein veld met veel Jakobskruiskruid en hebben dan minder te eten. Zo kan de bloem zich makkelijk vermenigvuldigen."

De dieren kennen volgens Hoentjen de gevaren van de bloem. "Als het vers is weten ze dat ze er niet van moeten eten, maar als er gemaaid is dan herkennen ze het niet en eten ze ervan."

Klepelmaaier