Medische spullen moeilijker verkrijgbaar, Drentse ziekenhuizen stellen afspraken uit

Drentse ziekenhuizen hebben vanwege een landelijk tekort aan medische hulpmiddelen meer moeite om alle geplande operaties en behandelingen uit te kunnen voeren. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe.

"Als bij bijvoorbeeld een knieoperatie slechts één van de onderdelen van een prothese niet beschikbaar is, kan de hele operatie niet doorgaan", weet Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. "Vanzelfsprekend proberen we dit binnen Treant zoveel mogelijk te voorkomen."

Uitstel door tekort

Het aantal gevallen waarbij een behandeling moet worden uitgesteld vanwege materiaaltekort, is beperkt. Volgens een woordvoeder gebeurt dit 'af en toe' en kan het overgrote deel van de geplande behandelingen gewoon doorgaan.

"Het komt weleens voor", herkent Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) het geschuif met afspraken vanwege een tekort aan materialen. Net als bij Treant kan het gros van alle geplande behandelingen doorgaan, maar stroef verloopt de inkoop wel.

'Schaarste kost tijd en geld'

Isala in Meppel en Zwolle gaat niet in op het schrappen van afspraken, maar bevestigt wel dat het 'veel inspanning' kost om alle benodigde spullen geleverd te krijgen. "De schaarste kost dus tijd en geld. Want alternatieve hulpmiddelen zijn nogal eens duurder. Daarnaast moeten zorgmedewerkers leren werken met andere materialen, omdat de werking of gebruik hiervan anders is."

Om het medisch hulpmiddelentekort het hoofd te bieden, is het Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen opgezet. Leveranciers en zorgaanbieders, waaronder Treant en Isala, kunnen daar al hun tekorten melden, met als doel om samen een oplossing te vinden en daarmee de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van medische hulpmiddelen op peil te houden.