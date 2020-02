Mariniers De Punt eisen excuses van advocaat Zegveld

De mariniers die deelnamen aan de bevrijdingsacties rond De Punt en de basisschool in Bovensmilde vinden dat de advocaat van de tegenpartij te ver is gegaan in haar beweringen over een 'geheime order'. Dat meldt De Telegraaf.

De strafpleiter heeft de mariniers die een einde maakten aan de gijzeling van de trein bij De Punt in 1977 bij herhaling heeft neergezet als moordenaars in staatsdienst. Dat vinden de mannen onverteerbaar. Ze zijn daarom bij het gerechtshof een zogeheten artikel 12-procedure begonnen. Het Amsterdamse hof hoorde hen woensdag.

Duidelijkheid

Oud-marinier Jannes de Jong die deelnam aan de bevrijdingsactie van de gijzeling in de basisschool van Bovensmilde deed het woord. Hij liet het hof weten dat de voormalige militairen niet uit zijn op een straf voor Zegveld. Ze willen een uitspraak van de rechter waarmee duidelijk wordt wat de raadsvrouw wel en niet mag zeggen over de antiterreurbestrijders.

Bij herhaling gaf Zegveld aan, dat ze uitgaat van een geheime order om de gijzelnemers, die in 1977 bij De Punt een trein kaapten, allemaal te doden. Ze deed dit ook nadat de Haagse rechtbank in een tussenvonnis had vastgesteld dat daar geen overtuigend bewijs voor ter tafel is gekomen. Het Openbaar Ministerie wil haar daar niet voor vervolgen, omdat het in de ogen van het OM uitlatingen zijn gedaan in het belang van haar cliënten.