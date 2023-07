Burgerforum moet 'facelift' Vries in gang zetten

Vries moet aantrekkelijker worden gemaakt en als het aan de gemeente Tynaarlo ligt, gaat een 'burgerforum' daarbij helpen. Hierin moet een 'goede afspiegeling' van de Vriezer bevolking zitten.

Vries kampt met een terugloop van het aantal winkeliers in het dorp. Daarnaast is het centrum al jaren toe aan een kwaliteitsimpuls. Eerder dit jaar luidde de voorzitter van de inmiddels ter zielen gegane ondernemersvereniging de noodklok.

De gemeente Tynaarlo deelt de zorgen en is bezig met een 'actieagenda', met als uiteindelijk doel om Vries een facelift te geven.

In navolging van Zuidlaren en Eelde

In 2021 nam de gemeenteraad een motie aan om te experimenteren met een 'burgerforum'. Dit forum zou gekoppeld worden aan de regionale energiestrategie, maar dat bleek niet haalbaar. Daarom is er, volgens Koos Dijkstra van de PvdA, twee jaar niets mee gebeurd.

"We zien dat er in Zuidlaren en Eelde veel in de steigers wordt gezet, maar acht jaar geleden werd Vries beloofd dat daar ook wat zou gebeuren", zegt Dijkstra. "Met name de straat is aangepakt, maar met andere ideeën uit het dorp is toen niks gedaan."

Dijkstra wil met het burgerforum, waarvoor de gemeente 25.000 euro beschikbaar heeft, nog maar eens proberen om Vries mooier te maken.

Bindend?

Een meerderheid steunde het voorstel, al waren er partijen die beren op de weg zagen. Hilde Kamminga (VVD) vindt dat er een slag om de arm moet worden gehouden. "Niet alles kan. Het moet duidelijk zijn dat de politiek uiteindelijk beslist."

Volgens Dijkstra 'ligt dat vast in het model van een burgerforum'. "Vooraf moet je de mensen laten weten hoe er uiteindelijk tot een beslissing worden gekomen."

In de uitwerking van het model moet, als het aan Dijkstra ligt, ook besloten worden of de adviezen van een burgerforum bindend zijn of niet.

'Waardevol instrument'

Wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks) raadde de motie af. "We willen eerst de actie-agenda klaar hebben. Dan weten we hoe we de participatie willen hebben en of een burgerforum het juiste middel is om hier in te zetten."

Ririhena geeft aan dat een burgerforum een waardevol instrument kan zijn. "Maar of dat in Vries het beste kan worden ingezet, weten we niet."

'Het kan hier ook'

Raadslid Henk Middendorp (CDA) gaf de wethouder mee vooral aan de slag te gaan. "Zie niet overal beren op de weg." Eenzelfde advies kwam van VVD'er Hilde Kamminga: "Het kan in Rotterdam-Noord, het kan in Zeist: dan kan het hier ook."