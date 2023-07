Nieuw-Weerdinge zet puntjes op de i voor dubbelfeest

"Het is allemaal heel leuk om te te doen, maar het is nogal een organisatie", lacht ze. "We hebben maandenlang lopen te brainstormen. Hoe groter het enthousiasme, des te groter het feest werd." Vanaf de aftrap op donderdag tot en met komend weekend, verwacht ze zes- tot tienduizend bezoekers. "Het komt mede door de combinatie van dorpsfeest en Zuidenveld. Beide evenementen trekken elk voor een deel hun eigen publiek."

Het Zuidenveld wordt al sinds 1920 gehouden in de acht voormalige gemeenten die ooit samen het gelijknamige oude dingspil Zuidenveld vormden. De combinatie van beide feesten komt voort uit een samenloop van omstandigheden, legt Huizing uit. Het dorp bestond eigenlijk in 2022 150 jaar. Corona was toen nog de boosdoener. En Zuidenveld zou eigenlijk in Coevorden plaatsvinden, maar het kwam tot een ruil met Nieuw-Weerdinge.

Het werd dus een jaartje naar voren getrokken. Want dat past nou net even beter, vertelt ze. "Nieuw-Weerdinge is geen groot dorp. Het is geen doen om twee van zulke feesten in korte tijd achter elkaar te vieren. Dus daarom trekken we samen op."

Schuin tegenover de sportvelden van Titan bevindt zich een uitgestrekt weidegebied, waar pal in het midden een tent verrijst. Het zijn de 'buren', het Zuidenveldfeest, die ook druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het plattelandsfeest. Het is de derde keer dat Nieuw-Weerdinge het gastheerschap op zich neemt. "In voorgaande jaren ging dat ook fantastisch", zegt voorzitter Johan Scheltens.

"Met deze combinatie zijn we niet alleen blij, we hebben er zin in. Het maakt deze editie uniek." Het landbouwfestijn kent een traditionele opzet, maar dit jaar komt daar iets nieuws bij. Redelijk spectaculair, vindt Scheltens.