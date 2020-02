Stelling: Privézaken doen in de baas zijn tijd moet kunnen

Op je werk hoor je te werken. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat er even gebeld moet worden met thuis, of dat je even je Facebook checkt tijdens werktijd? In hoeverre kun je de tijd van de baas aan je privéleven besteden?

Kijk naar politici: gemiddeld 38 procent van de Tweede Kamerleden zit tijdens plenaire debatten iets anders te doen op zijn of haar telefoon, bleek vorige maand uit onderzoek.

Voor de gewone man of vrouw op de werkvloer is dat wellicht niet anders: Een vakantie boeken of even online shoppen in de sale, appen met je lover of misschien neem je je haakwerkje mee. Of je veilt je nagels, stift je lippen, vlecht je haren. En wat dacht je van Netflixen, gamen, de laatste Dumpertfilmpjes checken of het nieuws bijhouden?

Moet dat allemaal maar gewoon kunnen? Of moet je in de baas zijn tijd doen waarvoor je betaald wordt, namelijk werken?