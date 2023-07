Zuidlaarder ondernemers doen oproep: 'Maak vaart op PBH-terrein'

De jarenlange discussie over de voorzijde van het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren stevent af op de 'apotheose'. Met posters roepen Zuidlaarder ondernemers nu op om vaart in de plannen te houden.

Een onderzoek naar wat er mogelijk is binnen de beschikbare vierkante meters, laat weinig onduidelijkheid over. Er is, zo laat de studie zien, ruimte voor twee supermarkten. Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo kreeg de opdracht van de gemeenteraad om met een plan met maximaal twee supermarkten te komen. Dat ligt in de lijn met wat inwoners willen, aldus de gemeente. Zij baseert zich op een in 2018 uitgevoerd onderzoek naar het PBH-terrein.

Parkeergarage niet haalbaar

Die mening is ook Verenigd Ondernemend Zuidlaren toegedaan. Die bepleit dat er, omwille van de concurrentiepositie, twee 'full-service-supermarkten' moeten komen. Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) deelt die mening. "Er is behoefte naar en ruimte voor twee supermarkten. De discussie daarover ligt inmiddels achter ons."

Daarnaast schoot Vellinga tijdens een raadsvergadering begin juni het idee voor een ondergrondse parkeergarage af. De kelder die onder het PBH-terrein ligt - en vroeger werd gebruikt als magazijnruimte - is niet geschikt als ondergronds parkeerterrein, luidt de analyse van ingehuurde deskundigen. "Het realiseren van een ondergrondse parkeergarage kost daarnaast al gauw 10 miljoen euro", rekende de wethouder voor.

Volle vaart

Aan de voorzijde van het PBH-terrein is verder ruimte ingetekend voor woningen, een zorggebouw en een soort cultureel centrum. Over de exacte ruimte die met die ontwikkelingen gepaard gaat, is onlangs nog vergaderd door de Tynaarlose raad.