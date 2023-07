SIVO-festival verplaatst naar andere plek in Borger

Het SIVO-festival in Borger kan niet op het Kerkplein gehouden worden. De organisatie loopt daar tegen problemen aan, waarna ze heeft besloten het festival te verplaatsen naar het sportterrein van het Esdal College.

"Dat is 150 à 200 meter verderop en was onze oorspronkelijke locatie", zegt organisator Sjoerd Looijenga. "Het is eigenlijk de wens om evenementen op het plein bij de kerk te houden. Maar het blijkt heel moeizaam te zijn om dat van de grond te krijgen."

Die problemen waar de organisatie tegenaan loopt, omvatten zo'n beetje alles, zegt Looijenga. Een van de grotere problemen is zowaar de locatie zelf. Die is niet af te zetten. Dat komt door de provinciale weg, de N374. Die doorkruist het plein.

Niet meer gratis

Gevolg van dat het evenement bij de kerk niet af te zetten is, is dat het evenement gratis toegankelijk zou zijn. Maar omdat het SIVO-festival verplaatst naar een terrein dat wel is af te zetten, is dat niet langer het geval.

Overigens kampt de organisatie op het sportterrein bij het Esdal College ook met problemen. "Gelukkig is dat niet stikstofgebonden. Dat scheelt heel wat papierwerk en ook geld. Anders hadden we een extern bureau moeten inhuren om stikstofberekeningen te maken enzovoort. Dat kost geld." Het ging daar vooral om natuurproblemen. "Bijvoorbeeld de aanwezigheid van vleermuizen of mogelijke vogels die broeden."