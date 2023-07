Boer de cel in voor drugslab op zijn erf in Hollandscheveld

Voor het beschikbaar stellen van een blokhut op zijn erf en meewerken aan het opbouwen van een drugslab in die hut is een 55-jarige man uit Hollandschevel veroordeeld tot vijftien maanden cel. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De man ontkende veertien dagen geleden voor de rechter met klem dat hij iets met het lab te maken had dat in september 2020 werd opgerold. Hij was daardoor totaal verrast, zei hij. Twee mannen uit Kiel-Windeweer (69) en Winschoten (53) waren druk bezig met het aanleggen van elektriciteit. Dat deden ze in opdracht van de boer, zeiden ze destijds tegen de politie.

Drugshond

Een drugshond sloeg op meerdere plekken op het erf aan. De rechter maakt hieruit op dat er al eerder harddrugs was geproduceerd. In de blokhut en in een paardentrailer vonden de agenten apparatuur en grondstoffen die nodig zijn om synthetische drugs te produceren. De politie was al op de hoogte dat op het erf aan de Barsweg iets met een drugslab gaande was.

Chatgesprekken

In een ander onderzoek naar een drugslab kwam deze informatie via versleutelde chatgesprekken naar voren. Hierin werd gesproken over een in aanbouw zijnde lab in Hollandscheveld. In die gesprekken noemde zich een persoon Noisy Star. Die persoon stelde de regels op over de gedragingen op zijn erf, waar dat lab werd gebouwd. Het kan niet anders dan dat dit de 55-jarige bewoner was, vindt de rechter.

Ongeloof

In de chat werd de boer ook omschreven door anderen. Die beschrijvingen komen overeen met de persoon en omstandigheden van de Hollandschevelder. De rechter gelooft er dan ook niets van dat de man van niets wist en de twee werkers op zijn erf niet kende. De alternatieve scenario's, waar de verdediging mee aankwam, schoof de rechter terzijde.

Schadelijk

Synthetische drugs zijn zeer schadelijk voor de volksgezondheid en vooral verslavend. Een drugslab trekt vaak andere criminaliteit aan. En het chemische afval wordt zonder nadenken gedumpt in de natuur, met grote schadelijke gevolgen van dien. Tijdens de productie komen bijtende dampen vrij, die schadelijk zijn voor mensen in de nabije omgeving.