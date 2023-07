Natuurbeschermingswacht tweemaal naar de rechter om aanpassing Rammstein-concerten

De Raad van State buigt zich morgen om 10.00 uur over de concerten van de Duitse metalband Rammstein in Groningen. De zitting gaat over de zogenoemde ontbrandingsvergunning die het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft verleend voor de concerten op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen. Die vergunning maakt het mogelijk vuurwerk af te steken bij de concerten.