Werknemers Smurfit Kappa Hoogeveen doen mee aan 48-uursstaking

Werknemers van kartonfabrikant Smurfit Kappa, onder wie personeel van de vestiging in Hoogeveen, leggen vanaf morgenavond twee dagen het werk neer. De stakers proberen daarmee een betere cao af te dwingen.

Vakbond FNV stelde een aantal eisen voor verbeterde arbeidsvoorwaarden en gaf een ultimatum, dat op 30 juni afliep. Smurfit Kappa, een bedrijf dat golfkartonnen verpakkingen produceert, ging daar niet op in.

'Het is hun weg of geen weg'

Volgens Albert Kuiper, onderhandelaar namens FNV, stelt Smurfit Kappa zich "zelfgenoegzaam" op. "Vanaf het eerste cao-overleg werden al onze punten van tafel geveegd en legde de directie simpelweg een mandaat op tafel. Het is 'hun weg of geen weg'. Voor de inbreng van werknemers is totaal geen oog en oor."