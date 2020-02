Dwangsom tegen onderdak Poolse werknemers in boerderijen Elim

Duizend euro per week bedraagt de dwangsom die de gemeente Hoogeveen half januari heeft overhandigd aan eigenaar Henri Koopmans. Al geruime tijd biedt Koopmans onderdak aan met name Poolse arbeidsmigranten. In december deed Koopmans het verzoek om een vergunning te krijgen, omdat het bestemmingsplan alleen groepsrecreatie toe staat in de nieuw gebouwde boerderijen.

Overlast

Een groep buren die anoniem wenst te blijven zegt veel problemen te ervaren van de arbeidsmigranten. Ze schrijven in januari een open brief aan burgemeester en wethouders van Hoogeveen dat de migranten onverlicht over de openbare weg lopen en met regelmaat in een staat van dronkenschap zijn. Ouders zouden hun kinderen niet meer alleen op de fiets naar school durven sturen. Ook zouden de arbeidsmigranten veel afval, blikjes en flessen op straat en in de berm gooien.

'Voor ons is de maat vol', schrijft het buurtcomité. Eerst werden de boerderijen gebouwd 'onder de noemers manege, dierenkliniek en KI-station. Later ging de ondernemer over van paarden op recreanten. En afgelopen jaar werd dat arbeidsmigranten. En nooit werd hier iets met ons over gecommuniceerd', zo valt te lezen in de brief. Het comité roept de gemeente op in te grijpen, want anders 'zullen we niet nalaten dit te verzoeken middels voorlopige voorziening bij de rechtbank'.

Mooiste plek

De drie boerderijen waar de arbeidsmigranten worden opgevangen zijn van Henri Koopmans en zijn vrouw Diane Boer. Koopmans zegt dat er maar een paar buren tegen zijn. Hij gelooft het aantal van ruim 400 steunbetuigingen niet die het buurtcomité zegt te hebben gekregen van dorpelingen. Koopmans: "Het gaat maar om drie of vier mensen die er tegen zijn. We hebben hier de mooiste plek van Nederland voor arbeidsmigranten, dat weet ik zeker. Als je het hier wilt verbieden, dan moet je in heel Hoogeveen gaan handhaven. Want die mensen zitten overal, op recreatieparken bijvoorbeeld."

Busjes gevolgd

De gemeente Hoogeveen heeft de vergunningaanvraag voor het onderdak van de arbeidsmigranten geweigerd. Maar niet vanwege eventuele overlast waar de buurt van spreekt. Slomp: "Nee dat is niet de reden. We hebben een aantal buurtbewoners hier gehad en die hebben we het uitgelegd. De eigenaar voldoet niet aan de bestemmingsplaneisen en we zijn bezig met een handhavingstraject. De accommodatie is voor groepen recreanten en we zien dat er daar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Handhavers zien dat ze met busjes naar bedrijven gaan."

Dwangsom

De dwangsom kan oplopen tot 3.000 euro per week. Slomp: "Ik snap dat mensen willen dat het morgen ophoudt, maar we moeten het handhavingsproject juridisch zorgvuldig doorlopen om het resultaat te behalen dat het gestopt wordt. 15 januari is de eerste dwangsom uitgereikt en die zal constant geïnd worden. Hij heeft het recht om daartegen bezwaar te maken en uiteindelijk zien we wel wat de rechter daarvan zegt."

De gemeente onderzocht afgelopen jaar ook de behoefte aan onderdak voor Oost-Europese werknemers, maar concludeert dat daar geen speciale accommodaties voor nodig zijn. Met Koopmans is daar overleg over geweest. Slomp: "Arbeidsmigranten kunnen ook gewoon in woningen zitten, maar deze plek is daar niet geschikt voor. Dat weet de ondernemer ook. We hebben van tevoren nog gekeken naar andere plekken met hem, maar die zijn er niet. We hebben nog niet duidelijk gezien dat er wel behoefte is aan dit soort plekken. Maar ook al is er behoefte, dat verandert het bestemmingsplan in Elim niet. Deze overtreding moet ophouden."