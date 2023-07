Eetpark Beilen gesloten: serveerrobot en softijs-machine onder de hamer

Altijd al een serveerrobot of een softijs-machine willen hebben? Koopjesjagers kunnen vanaf maandag hun slag slaan bij Eetpark Beilen. Het all-you-can-eatrestaurant is sinds een paar weken gesloten.

De eigenaar trok de stekker uit de zaak en verkoopt de volledige inboedel. Wat daarvan de reden is, is niet bekend. Evenals wat de nieuwe plannen voor het pand zijn.

150 spullen worden geveild

De volledige inboedel staat te koop op een onlineveiling. In totaal gaan 150 items gaan per bod de deur uit. Zo kunnen onder meer een ijsblokjes- en slushmachine, een chocoladefontein, maar ook restaurantmeubilair vanaf 10 euro op de kop getikt worden.

Op donderdag 6 juli is er tussen 10.00 uur en 12.00 uur een kijkdag in het voormalige restaurant in Beilen, die voor vrij toegankelijk is. De onlineveiling is al van start gegaan en sluit maandag 10 juli vanaf 20.00 uur.