Duiventil op Asser stadhuis verlost nog niet iedereen van de 'shit'

'Geklaag overdreven'

Een winkeleigenaresse aan de Rolderstraat strooit dagelijks voer in haar achtertuin, zo hebben bewoners geconstateerd. En ook gedragsbioloog Diederik van Liere, die het Asser duivenplan begeleidt, bevestigt dat de stadsduiven op die locatie duidelijk 'op wacht' zitten. "Ze frustreert hiermee de aanpak," zegt Van Liere, "en dat is erg jammer. Want die stadsduiven blijven daar nu rondhangen, terwijl ze anders voor voer naar de duiventil zouden gaan."

Het groepje duiven, "zo'n stuk of vijftien", verzamelt zich op gezette tijden volgens bewoonster Pomp op de daken van de appartementen. Zodra er gevoerd wordt, zijn ze er als de kippen bij. "Voor ons heeft dat consequenties, want de dakgoot wordt volgescheten. En ze proberen ook te nestelen in de goot. Zo raakt de boel dus verstopt. En omdat het hier zo hoog is, is het erg ingewikkeld om het schoon te maken. Daar moet een hoogwerker aan te pas komen."

Handhaving al gewaarschuwd

Bekend is wie 'de boosdoener' is. Ook de gemeente Assen weet dat inmiddels. Handhaving is er al eens langs geweest om de vrouw te waarschuwen. Maar ze gaat gewoon door met voeren, zo laat ze ook RTV Drenthe weten. "Ik voer mussen, en geen duiven. Waarom mag dat niet. En dat er soms ook wat duiven bijzitten die wat voer meepikken, dat zij dan zo. Wat is daar nu erg aan?"

De Assense vindt het geklaag over de duivenoverlast 'maar overdreven'. "Sommige mensen hebben overal wat over te zeuren. Mij is ook nooit gevraagd wat ik ervan vond, toen hierachter onze winkel dat appartementencomplex werd gebouwd en de verhuiswagens telkens af en aan reden", zegt de vrouw.