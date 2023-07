Drugsafval gedumpt in Zuidwolde: weg over honderden meters bezaaid met ketels en vaten

Aan de Ten Arlo in Zuidwolde, langs afwatering De Stuw, is vanochtend rond 6.45 uur een 'grote hoeveelheid mogelijk drugsafval' gevonden.

Volgens de politie zijn er over een lengte van zo'n tweehonderd meter koelkasten, vaten, centrifuges en branders gedumpt. De politie spreekt over mogelijk drugsafval, omdat onderzoek moet uitwijzen waar de vaten en koelkasten voor gebruikt zijn. Er staan teksten op de vaten, maar het is nog onduidelijk wat die teksten zijn.