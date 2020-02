Wolf beet de schapen in Zwiggelte dood

Hoewel er in Drenthe steeds vaker sporen van een wolf worden gevonden is onderzoek bij een gedood schaap nog steeds nodig. Een hond kan ook de dader zijn. Zo blijkt uit de data van BIJ12 dat er in Slappeterp (Friesland) vorige maand 38 schapen zijn doodgebeten door een hond. Van een gedood schaap in De Wijk, op 17 december 2019, gaf het DNA-onderzoek geen uitkomst. Deze gegevens zijn belangrijk voor de gedupeerde schapenhouders. Zij krijgen een financiële vergoeding van de provincie Drenthe als er bewijs is dat een wolf de dader is.

Zwervende wolven

Om welke wolf, of wolven, het gaat is nog niet duidelijk. Dat moet verder DNA-onderzoek uitwijzen. Het vermoeden is dat zwervende wolven de schapen hebben gegrepen. Een gevestigde wolf heeft het veel minder voorzien op schapen, die weet waar andere prooien zijn. Hans Hasper, regiocoördinator Drenthe van de organisatie Wolven in Nederland, gaf aan dat de gevestigde wolven op de Veluwe vooral de herten en zwijnen weten te vinden,

Het is nog wachten op DNA-uitslag van de gedode schapen in januari en februari.

