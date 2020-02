Flink debat in provincie over tekort bij NOM

Discussie in de provincie over het tekort bij de NOM (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Toch nog discussie in Provinciale Staten over het opheffen van een ongebruikt innovatiefonds. De coalitiepartijen en oppositie in de provincie waren eigenlijk al om, maar nu hadden ze toch weer veel vraagtekens.

Discussiepunt in de Staten was het tekort in het investeringsfonds van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het fonds heeft te weinig geld om te investeren. Eerder waren de coalitie en de oppositie in de provincie het erover eens dat dit investeringsfonds geld zou krijgen uit een ander fonds. Maar tijdens de stemming over dit plan bleek dat Provinciale Staten alsnog veel vragen hadden.

De avond voor de stemming werd namelijk duidelijk dat naast het tekort in het investeringsfonds, de NOM zelf ook een tekort heeft tussen de 6,5 en 8,5 miljoen euro. Het is een voorlopige raming, want de jaarrekening is nog lang niet klaar. Maar het nieuws over het tekort leverde veel gedoe op vlak voor de stemming.

Verbolgen over onvoldoende informatie

Twee weken geleden waren de partijen akkoord gegaan met een oplossing voor het tekort in het investeringsfonds van de NOM. Er zou geld overgeheveld worden vanuit het investeringsfonds IFNN naar het investeringsfonds van de NOM. Er zit namelijk nog veel ongebruikt geld in dit IFNN fonds.

De politieke partijen waren vooral verbolgen over het feit dat ze niet eerder van gedeputeerde Brink hadden gehoord van het miljoenentekort bij de NOM. "Vorige week hadden we een speciale bijpraat-sessie met u en de directeuren van de NOM over het IFNN en het investeringsfonds van de NOM. Waarom is daar niet gezegd dat het met de NOM zelf niet goed gaat. U heeft ons onvoldoende en te laat geïnformeerd over het tekort bij de NOM", beet D66-Statenlid Pracht gedeputeerde Henk Brink toe.

In september zou in kringen rondom de NOM het tekort al zijn gemeld, waarom hoorden de politieke partijen het nu pas, was de hamvraag. Forum voor Democratie, CDA, Sterk Lokaal, ChristenUnie en Partij voor de Dieren sloten zich deels aan bij deze kritiek. Maar deze partijen bleven wel voor het plan om het IFNN fonds op te heffen en te storten in het innovatiefonds van de NOM.

Waarom heeft de NOM een tekort in het investeringsfonds ? De NOM, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, moet ten minste 30 miljoen euro in kas hebben om nieuwe investeringen te kunnen doen in noordelijke bedrijven. NOM-directeur Dina Boonstra: "Dat doen we met achterstelde leningen of aandelenkapitaal. Die investeringen moeten op een gegeven moment terug komen bij de NOM om weer andere bedrijven te helpen." Financieel directeur Geert Buiter vult aan: "Officieel investeren we maximaal 8 jaar in een bedrijf. Maar als wij met ons geld vertrekken en een bedrijf moet daardoor een zware en dure lening bij de bank afsluiten dan helpen we zo'n bedrijf niet. Dus dan helpen we een bedrijf soms langer." Gedeputeerde Henk Brink maakt het af: "En dan zijn er nog bedrijven waar je beter nog even niet kunt uitstappen omdat het rendement op dit moment niet goed is en je er dan met verlies uit gaat."

IFNN: 17 miljoen ongebruikt

In het Innovatiefonds Noord Nederland (IFNN) zit nog 17 miljoen van de 20 miljoen euro die dit fonds had. De NOM-aandeelhouders (de drie noordelijke provincies en het ministerie van EZ) willen dit fonds opheffen en het geld in de investeringskas van de NOM stoppen. Geert Buiter van de NOM: "Het fonds was opgericht zodat innovatieve ideeën en concepten waar nog geen bedrijf aan vast zit toch doorontwikkeld kunnen worden tot een marktgericht product. Aan dit type financiering is minder behoefte dan gedacht, onder meer omdat er inmiddels ook andere fondsen zijn bij gekomen."

Kortom: in de IFNN-pot zit geld dat niet gebruikt wordt en de investeringspot van de NOM heeft geld nodig. Gedeputeerde Brink wil haast maken. Hij heeft geen directe aanwijzing maar hij wil voorkomen dat het Rijk een deel van het IFNN geld terug haalt: "Het is niet de eerste keer dat Den Haag een greep in de kas doet."

Buiter bevestigt dat. De NOM is al eens 20 miljoen kwijt geraakt in goede tijden omdat het Rijk elders in het land geld nodig had voor een investeringsfonds.

Hoe zit het met het miljoenentekort van de NOM?

Gedeputeerde Brink legt uit waar het miljoenentekort bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij vandaan komt. "Dat zit in minder opbrengst uit de verkoop van bedrijven, lagere dividendopbrengsten, meer participaties in bedrijven en een fors faillissement van een bedrijf waar de NOM in heeft geïnvesteerd." Welk bedrijf wilde Brink niet vertellen.

"Bij een faillissement moet je in een keer je verlies nemen. De NOM participeert soms in risicovolle bedrijven, bijvoorbeeld als we het maatschappelijk belangrijk vinden dat een bepaalde ontwikkeling er komt."

Hoe nu verder?

Op 10 april vergaderen de aandeelhouders van de NOM over de definitieve jaarresultaten 2019. Die kunnen volgens Brink dan ook nog anders zijn dan de verwachte tekorten van nu. Maar de staten maken zich wel degelijk zorgen over de financiën bij de NOM. De jaarrekening van de NOM moet op de agenda van PS, dat was de conclusie. En Brink moet de aandeelhouders maar eens voorstellen om een risico analyse uit te voeren over de activiteiten van de NOM. Gedeputeerde Brink stemde hiermee in.

Terug naar het IFNN fonds en de overheveling naar het investeringsfonds van de NOM. Daar stemden PS ook mee in. Op voorwaarde dat de NOM ook de doelgroep van het investeringsfonds IFNN blijft bedienen.