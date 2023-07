Ook Tynaarlo krijgt Drentse plaatsnamen op borden

Dorpen in Tynaarlo krijgen, naast de Nederlandse naam, ook de Drentse naam op plaatsnaamborden. Vanmiddag werd een voorstel aangenomen om hier - in navolging van bijvoorbeeld buurgemeente Noordenveld - werk van te maken.

Begin mei sprak de gemeenteraad van Tynaarlo al over dit onderwerp. Toen sprak Renate Snoeijing van het Huus van de Taol in over de waarde van streektaal. De verschillende raadsfracties werden het toen niet eens over nut en noodzaak van de dubbele naamborden en verzandden in een discussie over de kosten van de ingreep.