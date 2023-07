Van Gogh-vaartochten Hoogeveen van start: 'Ademt de sfeer van toen'

'Ondergeschoven kindje'

De groep reizigers hoeft in ieder geval niet te klagen. Het zonnetje schijnt inmiddels flink. Op het dek gaan meerdere passagiers zitten om te genieten van het weer. Gonnie Loovers is blij met haar keuze: "We zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Elk jaar gaan we met zijn allen op pad. Toen kwam ik dit tegen. Ontzettend leuk om op deze manier van over Van Gogh te weten te komen."

Loovers denkt dat het verhaal in Drenthe over de kunstenaar best bekend is. Toch denkt ze dat het landelijk nog wat meer aandacht mag krijgen. "Het voelt een beetje als een ondergeschoven kindje. Het is toch prachtig dat hij hier is geweest en onze provincie heeft ontdekt. Daar mogen we trots op zijn."

Flinke klus

De boot uit 1908 is een bijzondere en speciaal uit Noord-Brabant naar Drenthe versleept. De aak past volgens het museum helemaal in de stijl van toen Van Gogh hier voet aan wal zette. "Het schip heeft de uitstraling van een Hoogeveense praam, maar dan van staal in plaats van hout", aldus Wolting. "Het ademt de sfeer van toen." Klein detail is wel dat Van Gogh met een trekschuit richting Nieuw-Amsterdam ging en niet met een praam.

De boot heeft door de jaren heen verschillende rollen vervuld. "In het begin werd de aak gebruikt voor de zandvaart. Later is het nog ingezet om met te zeilen en nu is het een trekschuit geworden. Toen wij het kochten had het nog een mast van tien meter hoog. Dat hebben we allemaal aangepast."