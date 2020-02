Voormalig kinderpsychiater GGZ Drenthe vrijgesproken van pedofilie in Nepal

De voormalig kinderpsychiater is inmiddels terug in Nederland (foto: Pixabay.com)

De voormalige kinderpsychiater Piet-Hein van T. uit Makkinga is in Nepal vrijgesproken van pedofilie. Dat bevestigt zijn advocaat Bob Kaarls.

De 69-jarige Van T. werkte van 2005 tot en met 2017 als kinder- en jeugdpsychiater op de GGZ-afdelingen in Emmen, Meppel en Hoogeveen. In december 2018 veroordeelde de rechter in Nepal hem tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens het misbruiken van twee minderjarige jongens. Hij werd in juni 2018 gearresteerd in een hotel in de Nepalese hoofdstad Kathmandu terwijl hij in gezelschap was van een 15-jarige jongen.

Wel veroordeeld voor kinderporno

Van T. ging in Nepal in hoger beroep tegen de uitspraak en kreeg kortgeleden gelijk van de hoge rechter. Die vernietigde de aanklacht van pedofilie. Wel kreeg Van T. een celstraf van 1,5 jaar, volgens zijn advocaat vanwege het bezit van een laptop met kinderporno. De voormalig kinderpsychiater ontkent dat die laptop van hem is. Doordat Van T. langer dan 1,5 jaar in de cel heeft gezeten, is hij direct vrijgelaten. Daarnaast krijgt hij een vergoeding voor de dagen die hij te veel vastgezeten heeft.

Advocaat Kaarls laat weten dat Van T. afgelopen vrijdag geland is op Schiphol. In Nederland loopt nog wel een onderzoek naar de man vanwege het bezit van kinderporno. De politie heeft een inval gedaan in de woning van Van T. in Makkinga. Daar heeft de politie een 'gegevensdrager' met daarop kinderporno gevonden. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een onderzoek loopt naar Van T. De status van dat onderzoek is nog niet bekend.

Strafzaak zussen

Het OM is ook bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar twee zussen van Van T. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het beïnvloeden van de strafzaak van hun broer in Nepal. De zaak tegen de zussen van 78 en 80 jaar oud is vertraagd omdat er fouten zijn gemaakt in het verwerken van tapgesprekken. De politie zou andere dingen hebben opgeschreven dan in de tapgesprekken te horen is.

Lees ook: