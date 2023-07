Mobiele telefoons worden verboden in de klas: 'Doen we niet om leerlingen te pesten'

Even tijdens de les je sociale media checken is er binnenkort niet meer bij. Het Ministerie van Onderwijs wil dat scholen zelf regels gaan maken, zodat de grote afleiders per 2024 het klaslokaal niet meer in kunnen. Veel Drentse scholen hebben hun eigen regels al opgesteld om telefoons te weren, maar in sommige gevallen blijft het een strijd.

Zo zijn er op verschillende plekken al zogenoemde telefoontassen die aan het begin van elke les gevuld worden. Iedere leerling doet daar zijn of haar mobieltje in en krijgt die aan het einde van de les terug. Begin dit jaar zijn ze daar op CSG Dingstede in Meppel mee begonnen, legt bestuurder Peter de Visser uit. "In het begin was dat even wennen voor de leerlingen, maar nu ze eenmaal gewend zijn, gaat het haast vanzelf. Het is net als je jas aantrekken."

In de kluis of thuis

Op Stad en Esch in Meppel geldt de telefoontasregel sinds een aantal maanden, zegt De Visser die ook van die school bestuurder is. "Daar hadden we ook een telefoontas, maar dat zorgde vaak aan het begin van de les voor strijd. Daarom zijn we een stap verder gegaan. Nu geldt de regel 'in de kluis of thuis'. Dan laten leerlingen hun telefoon thuis, of ze mogen hem alleen in de pauze pakken." Het resultaat van de regels op Dingstede en Stad en Esch is minder afgeleide leerlingen, ziet De Visser. "We doen dit niet om leerlingen te pesten. Ik merk dat het voor leerlingen ook prettig is om niet telkens afgeleid te worden."

Alleen als de mobieltjes noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les mogen ze worden gebruikt, stelt het ministerie. Bijvoorbeeld in een les over digitale vaardigheden. Het is aan de scholen zelf om hiervoor met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels af te spreken zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag.

Scholen kunnen zelf de keuze maken om mobieltjes helemaal uit de school te houden. Als leerlingen vanwege medische redenen of een beperking afhankelijk zijn van hun telefoon, mogen ze deze wel gebruiken. Voor het speciaal onderwijs komen dan ook aparte afspraken.

Dringend advies

Het plan is een dringend advies. Scholen krijgen tot 1 oktober de tijd om uit te zoeken hoe ze dat zelf willen regelen. Mocht dat niet lukken, dan komen er mogelijk regels die landelijk opgelegd worden om het gebruik van telefoons in scholen aan banden te leggen.

Dat het plan voor een telefoonvrije klas een dringend advies aan de scholen is, in plaats van een verbod, daar heeft De Visser zijn bedenkingen bij. "Dat is net als met de mondkapjes in coronatijd, onduidelijk of het wel of niet verplicht is. Dat geeft gedoe." Toch is hij blij met de plannen en zetten zijn scholen de ingeslagen weg voort. "Heldere afspraken leveren het minste gedoe op. Deze richtlijn zien we als een steuntje in de rug."

Zelfstandig

Ook op het Dr. Nassaucollege Quintus in Assen hoort de telefoontas bij de regels van de school, maar niet elke leraar houdt zich aan die regel ziet directeur Ralf Buiter . "We ervaren dat het niet altijd even makkelijk is. De ene docent is er strikter in dan de andere. Sommige docenten vragen zich af: 'Ga ik elke keer die strijd aan?' Anderen vinden dat je ze juist moet begeleiden naar het zelfstandig omgaan met de telefoon."

Buiter wil nog niet zover gaan om leerlingen hun telefoons voor de hele dag af te laten geven. "Zover zijn wij nog niet. Of we dingen anders gaan doen, moeten we nog goed gaan bekijken."