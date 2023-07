Heineken krijgt gelijk: café in Meppel moet binnen 14 dagen pand ontruimen

De Tapperij aan het Kerkplein in Meppel moet binnen veertien dagen de biezen pakken en het pand leeg opleveren. Dat heeft de rechter beslist.

De kroeg heeft meer dan een ton aan huurschuld aan de bierbrouwer Heineken, waarvan het pand wordt gehuurd. Het lijkt er ook niet op dat de schuld kan worden afgelost. De Tapperij is sinds april 2022 gesloten en heeft de sleutels, zonder toestemming van de bierbrouwerij, in handen van een derde partij gegeven. Dit zijn drie gronden waarop De Tapperij tekortschiet en daarom mag de huurovereenkomst worden ontbonden.

Twee weken geleden stonden de partijen voor de rechter in Assen. Heineken had maar één boodschap: een ontruiming van het pand. De eigenaar van het pand is Leo de Boer. Die verhuurt het op zijn beurt aan Heineken. De Tapperij huurt weer van de bierbrouwerij. Deze constructie bestaat sinds december 2018. In november stapte Heineken al eens naar de rechter voor een ontbinding van deze overeenkomst.

In het gelijk

De Tapperij had een koper en met de verkoop kon het achterstallige huur worden betaald. De rechter vond dat dit een kans moest krijgen en stelde de kroeg in het gelijk. De Tapperij betaalde de huren van november en december 2022. Daarna kwam weer niets. Heineken zou de onderhandeling van de vermeende nieuwe eigenaar over de koopprijs met de Tapperij hebben gefrustreerd, door de nieuwe koper in te fluisteren dat de prijs veel te hoog lag.