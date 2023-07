Komst Puy du Fou naar Meppel is 'hartstikke interessant voor toerisme in de regio'

Behalve een roofvogelshow die Puy du Fou houdt in Frankrijk, geeft Kleve ook een ander voorbeeld. "Ze hebben daar een Colosseum nagebouwd. Daar heb je een show met paarden en acteurs. Die paarden, daar zit enthousiasme in. En de show wordt gemaakt met mensen die in het publiek zitten, maar die mensen zijn ook acteurs. Die zetten samen met het publiek een heel spektakel neer. Er komt geen achtbaan aan te pas. Het is echt entertainment en spektakel."

Educatief

Wethouder Klaas de Vries heeft ook al een keer een kijkje genomen in Frankrijk. "Ik vond het fantastisch. Het is een onderdompeling in de historie van een land. Dat is iets wat mij erg aanspreekt. En het feit dat het geen platte entertainment is, maar ook een educatief aspect heeft."

Het is nog niet zeker of het park daadwerkelijk naar Meppel komt. Er lopen nog onderhandelingen en onderzoeken, maar de wethouder heeft er vertrouwen in.