Grondwaterbuffer steeds leger, ook na verwachte buien blijven maatregelen nodig

De Drentse grondwaterbuffer die was opgebouwd in het zeer natte voorjaar, raakt langzamerhand op. Waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen om te zorgen voor voldoende water in hun gebied.

Vooral in gebieden waar weinig regen is gevallen is de grondwaterstand al zeer laag. Dat geldt voor onder andere Drenthe blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Buien

De komende dagen worden flinke hoosbuien verwacht, maar de LCW denkt dat vooral en Noord- en West-Nederland daarvan gaan profiteren.

Veel waterschappen hebben tijdelijke pompen geplaatst om meer water naar regionale en lokale watergangen te verplaatsen. Hier en daar staan vennen, plassen en kleine beekjes droog. In Drenthe wordt de droogte onder andere tegengegaan door zoveel mogelijk water uit het IJsselmeer naar het Noorden te pompen.

Droogte niet voorbij