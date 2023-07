'Rekeningrijden extra nadelig voor bewoners van platteland', vinden Drentse gemeenten

Vorige week deelde het kabinet het voornemen om één tarief van 7 tot 8 cent per kilometer in te voeren. Autobezitters betalen dat bedrag per gereden kilometer, in het hele land, op iedere soort weg en op ieder tijdstip. Tot grote schrik van P10. "Dat pakt voor plattelandsbewoners onevenredig hard uit. Zij kunnen meestal helemaal niet kiezen om de auto te laten staan", zegt Leever.