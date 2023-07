Aalden en Zweeloo zuchten onder overlast van veiligelanders

De dorpen Zweeloo en Aalden hebben steeds grotere moeite met de overlast die een groep asielzoekers vanuit azc Aalden veroorzaakt.

Thieno Nijenbanning (BBC2014) meldde tijdens tijdens een vergadering vanavond klachten als zomaar een achtertuin of woning binnenlopen, respectloos gedrag en vrouwelijke dorpsbewoners die zich niet meer op hun gemak voelen op straat. "Het gaat in deze gevallen vaak om alleenstaande jongemannen die voor problemen zorgen", zegt hij.

Particuliere beveiligers

Sommige vrouwen in het dorp durven volgens Nijenbanning de plaatselijke supermarkt niet meer in als leden van de genoemde groep daar pinnen. "De eigenaar van de winkel heeft inmiddels een particulier beveiligingsbedrijf in de arm genomen."

Volgens Nijenbanning beginnen inwoners steeds meer te morren over de situatie. In het azc van Aalden bevinden zich 450 personen. "Dat is een per vijf inwoners. Dat legt een druk op het dorp", aldus het BBC2014-raadslid. "Mensen voelen zich door alles wat er is gebeurd niet meer veilig in het dorp."

Wethouder Joop Slomp zegt bekend te zijn met de situatie. Volgens hem zijn in de afgelopen drie maanden 32 meldingen en 12 aangiftes vanuit dorp en het azc zelf binnengekomen bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), gemeente en politie. "In de meeste gevallen gaat het om zaken als bedreiging, openbaar dronkenschap en diefstal. Het is een erg vervelende situatie."

Straatcoaches en speciale opvang

Maatregelen tegen overlast van veiligelanders (asielzoekers met een kleine kans op een verblijfvergunning) zijn in de maak. Slomp wijst op de komst van een speciale opvanglocatie in het azc in Ter Apel. Asielzoekers moeten daar verplicht de behandeling van hun asielaanvraag afwachten. Ze kunnen het terrein in dat geval niet verlaten.

Coevorden heeft met de politie een veiligheidsoverleg opgetuigd. "Een van de doelen is de dossiers van asielzoekers versneld voorleggen aan de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) voor een mogelijk snelle uitzetting." Vanaf half juli worden er ook straatcoaches ingezet, die overlastgevers in hun eigen taal aanspreken.

50 extra plekken

Vanuit BBC2014 werden ook vragen gesteld over de tijdelijke uitbreiding met 50 extra opvangplekken bij azc Aalden. Coevorden ging hier vorig jaar mee akkoord voor een periode van twee jaar. Nijenbanning wilde vanwege alle ontwikkelingen weten of die extra plekken na twee jaar echt weer opgeheven worden.