FNV: Misbruik van stagiairs brengt toekomst van de zorg in gevaar

De FNV opende begin november een meldpunt waar leerlingen en stagiaires uit de zorg & welzijn sector tot begin januari terecht konden. Daar kwamen ruim 2.000 reacties op binnen.

Uit Drenthe kwamen zeventig meldingen binnen, waarvan achttien uit verpleeg- en verzorgingshuizen, vier uit de kinderopvang, drie uit de GGZ-instellingen en zes uit de gehandicaptenzorg. Vanuit de ziekenhuizen kwam één melding binnen.

Volgens FNV-bestuurder Camara van der Spoel zijn er ook veel anonieme meldingen gedaan: "We weten daarbij niet waar deze stagiairs aan het werk zijn geweest. Daar kunnen dus ook Drentse instellingen bij zitten. De geconstateerde problematiek in Drenthe is in lijn met de landelijke uitkomsten."

Tachtig procent van de melders zegt dat zij wegens personeelstekorten in de sector als volledige werknemer worden ingezet, terwijl zij eigenlijk boventallig horen te zijn. Daarnaast geven de stagiairs of leerlingen aan nauwelijks tot geen begeleiding te krijgen en zich vaak onder druk gezet voelen om handelingen te verrichten waartoe ze nog niet bevoegd zijn. Volgens 33 procent van de melders komt hiermee de veiligheid en gezondheid van patiënten en cliënten in gevaar.

Volgens de FNV vallen leerlingen en stagiairs uit met burn-outklachten door de hoge werkdruk en onzekerheid. Daarnaast lopen veel leerlingen studievertraging op, omdat er tijdens de stage geen tijd is om aan schoolopdrachten te werken. Daarnaast geeft 64 procent van de melders aan dat er onvoldoende tot geen begeleiders aanwezig zijn en dat er nauwelijks tijd voor begeleiding is.

De FNV wil met het rapport bewustwording creëren over de problemen op de leerling- en stageplaatsen. Volgens de bond is het nu aan de werkgevers en de onderwijsinstellingen de stap om met oplossingen te komen. "Wij gaan nog geen namen van instellingen noemen. We gaan eerst met hen in gesprek en de bevindingen met ze delen", aldus Van der Spoel.

Enkele meldingen die zijn binnengekomen bij de FNV:

Antoinet (leerling verpleeg- en verzorgingstehuis): "Als leerling in de zorg sta je alleen, krijg je nauwelijks begeleiding en moet je door vallen en opstaan het vak dus zelf maar leren. Het is net of je een test moet doorstaan: Het is een survival of the fittest, terwijl we allemaal zo hard nodig zijn."

Hans (leerling in een ziekenhuis): "Ik had duidelijk aangegeven dat ik nog nooit infusen in elkaar had gezet en had opgehangen. Maar ik moest het bij meerdere patiënten alleen doen. Ook werd in alle drukte uitgelegd hoe we sondevoeding moesten geven, zonder dat iemand het voordeed. Als gevolg daarvan hebben meerdere patiënten een maagzweer ontwikkeld. Er was namelijk geen toezicht en zo zag niemand dat wij, de leerlingen, de hoofdsteunen niet hoger hadden gezet tijdens deze handeling. Niemand had ons verteld dat dat moest."

Laura: "Ik had een stagecontract voor 32 uur per week, maar mijn begeleider werkte maar drie uur. De overige 29 uur werd ik aan mijn lot overgelaten."

Agnes (stagiair in de GGZ): "Soms denk ik wel eens 'waarom was ik geen hamburgers blijven bakken bij McDonalds?' Minder verantwoordelijkheid, zelfde salaris."