Nieuwe burgemeester Hoogeveen moet 'boegbeeld' zijn

Hulp van inwoners

'Hoogeveen wil gewoon de beste burgemeester'. De kop van de profielschets verraad het al een beetje. De nieuwe burgemeester van Hoogeveen moet aan flink wat voorwaarden voldoen. Het moet iemand zijn die toegankelijk is, maar tegelijkertijd ambitieus te werk gaat. Een persoon die goed kan netwerken, een leider is en wordt gezien als ambassadeur van de gemeente.

Veel van deze eigenschappen zijn opgenomen in de profielschets die met behulp van inwoners is opgesteld. Hoogeveners konden een enquête invullen waarmee ze konden aangeven waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. In totaal hebben 734 mensen gereageerd. De commissie uit de gemeenteraad die zich buigt over de zoektocht naar de nieuwe burgemeester heeft alle wensen meegenomen.