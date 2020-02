Dorpshart van Dalen krijgt er 26 appartementen bij

In 2016 kocht Bouwbedrijf W.R. Scholten uit Dalen het voormalige gemeentehuis De Spinde van de gemeente Coevorden. Destijds werden vier bouwfases voor woonproject Caspershof aangekondigd. De eerste zeven appartementen waren fase 1. Ook bleef een deel van De Spinde staan. Meer dan dertig verenigingen maken hier gebruik van.

Fase 2

Nu is het tijd voor de overige drie fases van de Caspershof, om te beginnen bij fase 2. Dat is een gebouw met tien appartementen. Het tweede gebouw komt bijna tegen het al bestaande gebouw aan te staan en is qua bouwstijl hetzelfde.

Een impressie van de Caspershof in Dalen, inclusief fase 2 (foto: Bouwbedrijf W.R. Scholten)

Ander bouwbedrijf

Tot vandaag was Bouwbedrijf W.R. Scholten eigenaar van het project Caspershof, maar het hele woonproject is verkocht aan Bouwbedrijf Zweers uit Ane. Het bouwbedrijf uit Dalen is, met vijf werknemers, te klein om 'een dergelijk groot project te realiseren'. "Voor ons bedrijf legt dit een fors beslag op onze mankracht en organisatie. Voor het dorp is het van belang dat met nieuwbouw voldoende voortgang in de woningmarkt ontstaat", zegt Johan Scholten. Bij Bouwbedrijf Zweers werken zo'n vijftig mensen.

Wanneer de bouw begint, is nog niet bekend. Eerst moet een groot deel van de appartementen verkocht zijn. Volgens de partijen is er 'een mooi aantal belangstellenden'. De appartementen in het dorpshart van Dalen kosten tussen de 390.000 en 575.000 euro.

Op de langere termijn zal sprake zijn van de laatste twee fases. Die bestaan uit twee losse gebouwen, met elk acht appartementen. Deze twee complexen komen naast de andere twee gebouwen, op de plek van het huidige parkeerterreintje.

Caspershof De naam Caspershof heeft te maken met het Rijksmonument dat achter de nieuwbouw staat: een boerderij die werd gebouwd in opdracht van de familie Caspers. De schuur stamt uit 1889, het woonhuis uit 1915. De nieuwe gebouwen worden zo neergezet, dat de boerderij vanaf de Hoofdstraat in Dalen te zien zal blijven.