Minder otters geboren in De Onlanden

"De ideale omgeving voor een otter is een waterrijk gebied, waar veel vis te vinden is. Bovendien moet er een goede verbinding zijn tussen de verschillende wateren. In De Onlanden zijn er goede faunapassages", aldus Wim van Boekel, bestuurslid van Stichting Natuurbelang De Onlanden. Toch lijkt het er nu op dat het aantal otters in dit natuurgebied terugloopt.

Otters in de Onlanden

Wildcamera's, ottersporen zoals de poep en DNA-onderzoek geven samen een beeld van de otterpopulatie in het natuurgebied. Op basis hiervan lijken er afgelopen jaar minder jongen geboren te zijn dan in voorgaande jaren. Dit kan het gevolg zijn van een afname van het aantal volwassen, vruchtbare vrouwtjes in het gebied. Maar er kan ook sprake zijn van een verschuiving van de jaarlijkse geboortepiek door de jaren heen.

De wildcamera's in het gebied lieten afgelopen maand opvallend veel dikke en dus mogelijk drachtige vrouwtjes zien. Dit lijkt te wijzen op een verschuiving van de jaarlijkse geboortepiek. In 2018 werd ook al een verschuiving ten opzichte van het jaar daarvoor waargenomen.

Verkeersslachtoffers

Elk jaar weer vallen er verkeersslachtoffers onder de otters in Drenthe. In 2019 zijn ten minste 129 otters doodgereden waarvan 17 in Drenthe. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger omdat niet alle dode otters gemeld worden en omdat aangereden dieren mogelijk later pas overlijden aan hun verwondingen en niet gevonden worden.

Rondom De Onlanden zijn enkele otters doodgereden en dit jaar zijn voor het eerst ook binnen de grenzen van het natuurgebied twee otters door auto's geraakt. Beide dieren staken 's nachts op ongeveer dezelfde plek de Groningerweg tussen Peize en Peizermade over. Waarschijnlijk waren het twee mannetjes die op zoek waren naar een nieuw territorium.

Dat er hier niet eerder slachtoffers gevallen zijn ligt waarschijnlijk aan de goede faunapassages die onder de wegen in het gebied doorlopen. Mochten in de toekomst meer dieren worden aangereden op de Groningerweg dan overweegt de stichting een afrastering te plaatsen die naar de faunapassage leidt.

Succesvolle populatie

In de jaren sinds 2002 - toen de otter geherintroduceerd werd in ons land - is de totale otterpopulatie flink toegenomen. Eerder bleek uit DNA-materiaal dat er tussen oktober 2018 en april 2019 ten minste 26 otters in Drenthe zaten. Precieze aantallen zijn lastig vast te stellen omdat in sommige delen van de provincie meer monsters genomen worden dan in andere delen maar ook omdat niet van alle otters die hier leven DNA-materiaal terug te vinden is in de monsters.

