Liveblog storm Poly: NS-treinen rijden mogelijk hele dag niet, Arriva blijft voorlopig rijden in Drenthe

Zittingen rechtbanken Noord-Nederland gaan door

De zittingen in de rechtbanken in Noord-Nederland gaan door ondanks de code rood die in Friesland is afgegeven in verband met de storm die momenteel over een deel van Nederland raast. Mocht iemand die partij is echter niet kunnen komen naar een zitting, dan kan de zaak worden aangehouden, meldt de rechtbank. Het gaat over de rechtbanken in Leeuwarden, Groningen en Assen.