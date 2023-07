Liveblog storm Poly: NS-treinen rijden mogelijk hele dag niet, GAE annuleert alle vlieglessen

Brabants echtpaar blijft langer in Meppel door storm

Op het station in Meppel staan enkele gestrande reizigers te wachten. Een Brabants echtpaar is met de fiets en trein onderweg van Breda naar Groningen. Afgelopen nacht sliepen ze voor het laatst in Meppel. "Toen dachten we: we gaan maar naar huis, want met de storm wil het niet", zegt de man van het echtpaar. "Maar nu rijden de treinen niet, dus kunnen we niet verder. Ook konden we niet blijven in Meppel, maar nu hoorden we net dat er een hostel is. We kunnen dus wel een nachtje extra blijven in Meppel."