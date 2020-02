Miedema: 'Homofobie kan bestreden worden als topspelers uit de kast komen'

Vivianne Miedema denkt dat homoseksualiteit in het het voetbal pas volledig zal worden geaccepteerd als er een mannelijke topspeler uit de kast zou komen. Dat zegt de Arsenal-spits in een interview met de BBC.

Zelf heeft Miedema een relatie met haar teamgenoot Lisa Evans, maar volgens haar zou homoacceptatie dichterbij komen als een mannelijke speler zou zeggen dat hij homo is. In het vrouwenvoetbal is homoacceptatie veel verder.

'We delen toch dezelfde passie?'

"Als iemand naar buiten zou komen als homo en die speler wordt volledig gerespecteerd, pas dan zou het voor veel andere jongens gemakkelijker zijn om ook naar buiten te komen", aldus de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. "Waarom zou er iets veranderen als een speler zegt dat hij homo is? Wij zijn toch allemaal hetzelfde, dus waarom kunnen mensen niet gewoon accepteren hoe we zijn?"

Volgens haar mag er alleen rivaliteit zijn tussen teams over het spel. "Ik begrijp niet waarom het nog steeds een probleem is. We delen toch dezelfde passie?"

Stadionverbod

Haar uitspraken komen na een weekend waarin twee fans van West Ham United zijn opgepakt nadat ze homofobe gebaren zouden hebben gemaakt in het stadion tijdens de wedstrijd tussen West Ham en Brighton. Sinds 2017 levert het gebruik van homofobe gebaren of het roepen van homofobe spreekkoren een stadionverbod op van één of twee jaar.

In de Engelse Premier League zijn er geen actieve voetballers die uit de kast zijn gekomen. De meest prominente speler die ooit uit de kast is gekomen is oud-middenvelder Thomas Hirzlsperger. Hij liet in januari 2014 via een filmpje weten dat hij homo is. Hirzlsperger speelde in Engeland voor Aston Villa, West Ham en Everton.