Kraanvogels weer aangekomen in het Fochteloërveen

Oorzaken waren de aanhoudende droogte, te weinig voedsel en verstoring van de nesten. Zal het hen dit jaar beter vergaan?

Overwinteraars

Een deel van de kraanvogels, vooral diegenen die hier ook broeden, blijven in de winter rondhangen. Met af en toe een uitstapje naar Duitsland waar zich een grote populatie kraanvogels bevindt. "De vogels gaan hier op 'familiebezoek' en nemen familieleden mee terug naar Drenthe", aldus boswachter Roos Veeneklaas. Andere kraanvogels brengen de winter door in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Begin januari zijn zij weer in het Fochteloërveen aangekomen.

Broedterritorium

Kraanvogelpaartjes bakenen vanaf februari hun broedterritorium af. Dat is voor natuurbeheerders het moment om het gebied met rust te laten zodat de vogels in alle rust hun eieren kunnen uitbroeden. Dat uitbroeden duurt zo'n dertig dagen. De jongen verlaten meteen het nest. Na een week of negen kunnen ze kleine stukjes vliegen.

Op een graspol

Kraanvogels broeden één keer per jaar een nest uit met twee eieren. Ze kiezen een strategische plek voor het nest: op een verhoging zoals een graspol of een stuk veen omringd door water. Zo kunnen vossen en slangen niet bij de voor hen smakelijke eieren en jonkies komen.

Te weinig water

Deze overlevingsstrategie valt of staat met een hoog genoeg waterpeil. Door een periode met onvoldoende regen zoals vorig jaar het geval was komen de nesten droog te liggen en zijn ze een makkelijk doelwit voor roofdieren.

Maatregelen

In het Fochteloërveen doen ze wat ze kunnen om droogte tegen te gaan. Zo is onlangs een duiker aan de rand van het Fochteloërveen dichtgestopt om langer water vast te houden. "Maar helaas hebben wij het weer niet in de hand", zegt Veeneklaas. "De vernattingsprojecten op andere plekken zoals het Dwingelderveld kunnen er misschien wel voor zorgen dat daar ook kraanvogels gaan broeden". Aan de andere kant is te nat ook weer niet goed. "Dan krijg je koude en zielige jongen."