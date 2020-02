TT Museum kost meer tijd: 'Het zal wel 2021 worden'

Dit voorjaar heeft het stichtingsbestuur volgens voorzitter Sandra Hoekman pas een totaalplan klaar. "En dan kunnen we pas echt de boer op, om financiering los te krijgen." Wanneer het TT Museum dan echt klaar is? "Dat zal het wel ergens in 2021 worden", aldus Hoekman.

'Best lastig'

Volgens Sandra Hoekman zijn de eerste ontwerptekeningen van twee interieurarchitecten in elk geval klaar. Een aannemer heeft het pand inmiddels bouwkundig bekeken, en een installatiebedrijf het elektriciteitsnetwerk en de luchtverversing. "Dan ontdek je dus dat het best allemaal lastig is, om het pand weer helemaal netjes te krijgen."

Inmiddels heeft Hoekman grove berekeningen binnengekregen van wat het kost om de boel bouwtechnisch weer in orde te krijgen, om er vervolgens een museumwaardig pand van te kunnen maken. "Dan maakt het nogal een verschil of je een disco of een museum in een pand inricht. De luchtverversing en de elektriciteit, dat soort zaken zitten dan heel anders in elkaar", zegt Hoekman.

De vroegere Club 11 moet volgend jaar zijn omgetoverd in een TT Museum (foto: margriet benak, rtvdrenthe)

Niet met stoom en kokend water

Vorig jaar had de voorzitter nog een stille hoop dat het TT Museum met de komende TT al voor een deel open kon, om alvast een inkijkje te geven van wat het gaat worden. "Jammer dat het allemaal toch weer veel langer duurt. Maar ik wil ook niet dat we met stoom en kokend water de boel hier laten klaarmaken, en dat het uiteindelijk niet is wat je ervan verwacht."

De extra tijd zorgt er wel voor dat het Stichtingsbestuur met de eerste ontwerptekeningen voor de museuminrichting ook nog langs wat adviseurs kon. "We hebben professionals van het Drents Museum ernaar laten kijken, om vanuit die hoek ook wat input te krijgen. We werden er met open armen ontvangen. Zij hebben immers de expertise in huis. Ook gaan we nog langs wat kleinere musea. Zo doen we wat extra onderzoek, en benutten we de tijd goed", vertelt Hoekman.

Zes ton

Volgens 'een voorzichtige schatting' gaat de verbouwing en inrichting van het TT Museum volgens Hoekman 'zeker zo'n zes ton kosten'. "Dan is het zeker niet met goud ingelegd. En ik kan er een ton naast zitten, maar het zal eerder meer dan minder zijn."

Omdat de Stichting TT Museum verder geen geld in kas heeft, moet ze daarvoor de boer op. Ze probeert fondsen aan te boren, en klopt ook aan bij provincie en gemeente.

De gemeente heeft vorig jaar al 15.000 euro gegeven als startsubsidie. Daarvan heeft de Stichting twee interieurontwerpers kunnen inhuren. "En het college van B en W heeft er toen meteen bijgezegd dat we niet opnieuw hoefden aan te kloppen, voor inrichtingskosten. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd, want ook vanuit de politiek zijn er vragen gesteld. Dus wie weet. En Assen is natuurlijk TT-stad, dan is een TT Museum toch ook een versterking daarvan", vindt Hoekman.

Voorzitter Sandra Hoekman van het TT Museum bekijkt samen met Rob Riper van City Hotel De Jonge de plek (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Gesprek verhuurder

Verder gaat het Stichtingsbestuur nog in gesprek met de eigenaar van het voormalige discopand, Hotel de Jonge, met wie ze een 'aardige deal' heeft kunnen sluiten over het gebruik van het pand. "Het gesprek gaat dan over de exacte kostenverdeling, om het pand weer gebruiksklaar te maken voor publiek. Wij worden straks als Stichting officieel de huurder, al is het voor een vriendenprijs. Maar de huurbaas heeft ook een verantwoordelijkheid om het pand casco weer in orde te maken. Dat willen we graag bespreken. Wie betaalt wat?", zegt Hoekman.

Beter in één keer goed

In Assen wordt al jaren gepraat over een TT Museum. Verschillende locaties waren daarvoor in beeld. Zo lag er in 2015 een ambitieus plan van het bureau DST voor een TT Museum bij het TT Circuit, in combinatie met een kleinere versie in het stadscentrum. Voor een haalbaarheidsonderzoek was 40.000 euro uitgetrokken, betaald door provincie en gemeente. Maar het plan bleek te ambitieus.

Daarna passeerden meerdere plannetjes de revue. Eén van de grote trekkers ervan was Mister TT Jaap Timmer. Hij wilde dat er hoe dan ook een TT Museum van de grond zou komen. Na zijn overlijden in februari 2017 raakten de museumplannen in het slop. Vorig jaar is het initiatief weer opgepakt door een vernieuwd Stichtingsbestuur. "En ik weet ook wel dat het allemaal lang duurt, maar beter in één keer goed, dan dat we half werk leveren", besluit Hoekman.

