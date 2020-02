Het einde van de oorlog in Wachtum: 'De kerosinetank kwam door het dak van het café'

Hoving vindt het belangrijk om zijn vele verhalen en herinneringen te delen. "We zijn nog zo'n beetje de enigen die het zelf hebben meegemaakt en erover kunnen vertellen. Ik denk dat ook de jeugd de verhalen wel wil horen." Hoving zou op gemak in z'n eentje een hele avond met zijn verhalen kunnen vullen. Bijvoorbeeld over toen de Duitsers het werkpaard van zijn opa wilden vorderen, maar daar maar vanaf zagen toen het dier als een dolle stond te stampen in de stal. Maar Hoving wil zich vooral toespitsen op de inslag van een afgeworpen tank kerosine.

Mooie lentedag

We schrijven 15 maart 1945. Het is een mooie lentedag. In de lucht is duidelijk hoorbaar dat er flink wordt gevochten in de nadagen van de oorlog. Hoving is destijds 16 jaar en werkt vlakbij het toenmalige café Vleems op het land. "Ineens was er veel lawaai en kwam er een haast nog volle tank kerosine door het dak en de hanebalken heen. De tank raakte daarbij beschadigd en er lekte kerosine richting de brandende kachel."

De 91-jarige Hans Hoving vertelt over de oorlog in Wachtum (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Enorme klap

Twee mannen spoedden zich richting de tank, Hoving's oom Gerrit Grootoonk en zijn buurjongen Rieks Hilbrands. "Ineens was er een enorme klap. Mijn oom is ter plekke verbrand. Rieks werd brandend door het zand gerold en is nog met paard en wagen naar het ziekenhuis gebracht, maar een dag later overleed ook hij."

Vrijdagavond komen de persoonlijke verhalen nog eens voor het voetlicht. In zaal Cornelis in Dalen komen de tien inwoners van de voormalige gemeente Dalen samen om voor publiek te vertellen over hun ervaringen en gevoelens. Gespreksleider is oud-RTV Drenthe medewerker Geerhard Gras. De avond is een gezamenlijk initiatief van de bibliotheken in Coevorden en de stichting Aold Daol'n.

Het voormalige café Vleems in Wachtum (foto: Stichting Aold Daol'n)

Hoving kan er goed over praten. Hoewel de gebeurtenis behoorlijk traumatisch was, hield hij er naar eigen zeggen niet echt iets aan over. Erover praten was, is en blijft belangrijk, zo vindt hij.

Verhalen vastleggen

Henk Nijkamp van Aold Daol'n is onder de indruk van het verhaal van Hoving en de vele andere verhalen die verteld gaan worden. "Dankzij steun van de gemeente en de provincie kunnen we de verhalen ook vastleggen, zodat ze bewaard blijven. "We gaan de beelden ook gebruiken op scholen. Voor de overdracht naar de volgende generatie is dit enorm belangrijk." De stichting gaat in april ook nog uitpakken met festiviteiten rond de Hesselerbrug, de plek waar flink werd gevochten tijdens de bevrijding.