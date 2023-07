Astronomen maken zich grote zorgen: Lofartelescoop ontdekt ruis van SpaceX-satellieten

Wetenschappers van ASTRON in Dwingeloo maken zich grote zorgen over de komst van extra satellieten van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk. Met de LOFAR-telescoop in Exloo hebben zij ontdekt dat de satellieten van SpaceX die nu al in de ruimte zijn, zorgen voor ruis in het heelal. Daardoor zijn waarnemingen in het ergste geval onbruikbaar.

"Wij kijken naar signalen uit het heelal die maar heel zwak doorkomen op aarde", vertelt René Vermeulen, de directeur van de Internationale LOFAR Telescoop. Met ruis van meer satellieten worden de signalen verstoord. "Je zou dan niet meer het vroegere heelal kunnen bekijken. Je zou niet meer alle miljoenen objecten kunnen zien die we nu nog wel kunnen zien. Dat geldt ook voor andere radiotelescopen over de hele aarde. De SpaceX-satellieten vliegen overal. Ik en mijn collega's maken ons hier dus ernstige zorgen over. Kunnen wij ons onderzoek in de toekomst nog wel uitvoeren zoals we dat zouden willen?"

Lekkage bij satellieten

De satellieten van SpaceX zijn de ruimte ingestuurd om de internetverbinding op aarde te verbeteren. Daarvoor heeft het bedrijf ook toestemming gekregen. Maar nu blijkt uit onderzoek met de LOFAR-telescoop dat de signalen van de SpaceX-satellieten ook op andere bandbreedtes te zien zijn.

"Deze satellieten zenden blijkbaar niet alleen uit waar ze voor ontworpen zijn, maar onbedoeld zenden ze ook signalen uit waarvoor ze niet gemaakt zijn", vertelt Vermeulen. Naast de frequentie voor het internet zijn de signalen van de SpaceX-satellieten ook zichtbaar op de frequenties waar LOFAR gebruik van maakt. De satellieten 'lekken' in het heelal, aldus astronomen.

Dat signaal van de satellieten kan onderzoekers behoorlijk in de weg zitten. "Denk aan de televisies van vroeger waar af en toe eens sneeuwbeeld op kwam", vergelijkt Vermeulen. "Dat belemmert je om waar dan ook aan de hemel te kijken op een willekeurig moment. Dan word je bijna blind gemaakt door de hoeveelheid signalen die er lekt uit de satellieten. Ze doen het niet om ons te pesten, maar het gebeurt."

Toename satellieten

Wetenschappers observeerden 68 satellieten. Daarvan zijn bij 47 satellieten lekkende signalen waargenomen. Wetenschappers vrezen met name voor de aantallen satellieten die nog in de ruimte gaan komen. "Er zijn op dit moment al duizenden van dit soort satellieten. Zowel van dit systeem en ook van andere systemen worden er nog tienduizenden bij verwacht", vertelt Vermeulen. We hebben er nu "nog maar" tientallen van gezien, maar daarmee is wel aangetoond dat als er niets zou veranderen, dat we dan de hemel vol zien met signalen waar we niet naar willen kijken."