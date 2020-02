Gekleurde vlaggetjes moeten hondenpoepprobleem Hoogeveen oplossen

"Het is hier heel erg en het zijn geen kleine poepjes", vertelt Grietje Loof van actiegroep Natuurlijk Verzetsbuurt.

Tweehonderd vlaggen

Loof is regelmatig met kinderen van de Juliana van Stolbergschool en basisschool Villa Kakelbont in het park te vinden. "Wij zoeken de natuur op in de wijk. Die is minimaal. Wij komen dan in het park terecht, maar daar kunnen kinderen niet zijn, want er ligt overal poep."

Inmiddels heeft Loof samen met de kinderen bijna tweehonderd vlaggetjes in hondendrollen geprikt, maar ze komen honderden vlaggen te kort. "Ik roep mensen op om een vlag te maken en neer te zetten. Dit moet gewoon anders. Kinderen willen hier spelen en mensen die de poep wel opruimen moeten hink-stap-sprong over de poepjes heen om hun hondendrol op te ruimen."

Grietje Loof tussen de vlaggetjes: "We komen honderden vlaggetjes te kort" (foto: RTV Drenthe)

Opruimplicht

De vlaggenactie is niet de eerste poging om het poepprobleem aan de kaak te stellen. In november is de actiegroep begonnen met het spuiten van krijt op de drollen. "Toen lag het park vol met gekleurde drollen, maar dat zag je alleen als je er langsliep. De vlaggetjes vallen veel meer op."

In het park is sprake van een opruimplicht. Er staan afvalbakken en op meerdere plekken kunnen hondenbezitters zakjes pakken om de drollen op te ruimen. "Eigenlijk wordt de hondenbezitter behoorlijk gepamperd", vertelt Loof. "Maar blijkbaar ontbreekt de mentaliteit om de poep op te ruimen."

Er loopt nu regelmatig handhaving door het park. Ook in burgerkleding. Loof is in ieder geval duidelijk: "Als praten niet helpt, moeten er misschien toch maar boetes worden uitgedeeld."