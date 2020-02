Burgemeester achteraf geïnformeerd over op straat zetten overlast gevende asielzoekers

Zonder te zeggen hoe vaak, zegt burgemeester Karel Loohuis dat hij verschillende keren achteraf is geïnformeerd over het op straat zetten van asielzoekers uit de EBTL. Risico voor de omgeving is daarbij volgens Loohuis niet aan de orde geweest.

VVD-raadslid Arend Steenbergen bevroeg de burgemeester over de handelwijze van het coa dat leiding geeft over asielzoekerscentra. In de EBTL, de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie, hebben de afgelopen twee jaar juist die asielzoekers gezeten die te agressief en onhandelbaar waren om in een regulier AZC te kunnen worden opgevangen.

Vorige week bepaalde de rechtbank in Groningen dat de uitzetting van welke asielzoeker dan ook uit de opvang onrechtmatig is. De rechter baseerde zich op een uitspraak in november van het Hof van Justitie over een andere uitzetting uit de EBTL Hoogeveen. Bij verwijdering uit het azc wordt hem 'de mogelijkheid ontnomen te voorzien in zijn meest elementaire behoeften', aldus de rechters.

Eén geval

Steenbergen wilde weten of de burgemeester daarover werd geïnformeerd. Volgens hem heeft het nieuws over de uitzettingen tot onrust in de omgeving geleid. Loohuis begrijpt dat, maar legt uit dat elke keer de asielzoeker op de trein werd gezet en hij of zij de gemeente moest verlaten. Eén asielzoeker werd later die dag door de politie opgepakt, omdat hij in Hoogeveen terugkeerde en er langs het spoor liep. Deze man is toen in vreemdelingenbewaring gezet.

Volgens Loohuis zijn de overigen uitgezette asielzoekers niet weer gesignaleerd in Nederland. Zij verdwenen ofwel in de illegaliteit of zij doken in het buitenland weer op. Voor de pas geopende HTL, de Handhavings- en Toezichtlocatie ofwel de opvolger van de EBTL, zijn nu strengere regels vastgesteld.

Uitzettingen zullen volgens de burgemeester in het vervolg gepaard gaan met begeleiding tot buiten de gemeentegrens. Terugkeren ligt niet voor de hand, zegt de burgemeester: "Ze zullen dat niet doen, omdat de politie foto's van ze heeft en ze dus onmiddellijk zullen worden opgepakt."

