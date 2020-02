FC Emmen Rood Wit TV #27: Terug naar de oertijd en toeleven naar 'belangrijke' pot

In aflevering 27 van FC Emmen Rood Wit gaan we met vier spelers ver terug in de tijd, drinken we koffie met Dick Lukkien en heeft materiaalman Karel Hilbrands weer een niet te googelen vraag in de 'Kwis van Karel'.

In deel 2 van de serie 'Van hunebed naar schaapskooi', een samenwerking tussen FC Emmen, marketing Drenthe en RTV Drenthe spelen Desevio Payne, Ruben Roosken, Robbert de Vos en Freddy Quispel de Hunebed Games in het Hunebedcentrum in Borger. Na een aantal oeroude spelletjes, onder meer vuur maken en boogschieten kan er maar één de winnaar zijn.

In de vaste rubriek 'koffieDick-kijken' staan we nog heel even stil bij de wedstrijd van afgelopen zaterdag, maar is de blik van trainer Dick Lukkien vooral gericht op zondagmiddag. Dan komt FC Twente op bezoek. "Een belangrijke pot, tegen een ploeg tegen wie we in de uitwedstrijd misschien wel onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld", aldus Lukkien. De oefenmeester gaat in de uitzending ook nog in op de komst van Pontus Dahlberg en voor welke twee controlerende middenvelders kiest Lukkien?

Bekijk nu online: Aflevering 27 van FC Emmen Rood Wit TV