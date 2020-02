Borger-Odoorn voert dorpsbudgetten in: ‘We proeven heel veel enthousiasme’

De 18 verenigingen en stichtingen die de diverse dorpen in Borger-Odoorn vertegenwoordigen krijgen een eigen dorpsbudget. De gemeenteraad stemde vanavond unaniem in met deze regeling.

Voor dit jaar is een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. Een deel wordt een vast bedrag, een deel is afhankelijk van het aantal inwoners. Aan de verenigingen en stichtingen nu de taak om draagvlak te vinden voor de projecten die met het geld kunnen worden gefinancierd. "Ze zullen verantwoording moeten afleggen aan de eigen inwoners en de gemeente", aldus wethouder Niek Wind.

Het CDA hamerde er op dat het niet moet 'verzanden in regelgeving', zoals Roelof Tuin van die partij dat noemde. GroenLinks: "Het moet geen keurslijf van regels en verplichtingen worden."

Gemeentebelangen Borger-Odoorn noemde de invoering een stap in de goede richting. "Het is goed om onze inwoners zo meer te betrekken. Wij proeven heel veel enthousiasme in de dorpen", zei raadslid Daan Hooiveld.

Dikke glimlach

In de raadszaal toverden de diverse vertegenwoordigers uit de dorpen een dikke glimlach op hun gezichten nadat het besluit was gevallen. "De buit is binnen", zei voorzitter Jaap Dost van Streekbelangen 1e Exloërmond. "Maar serieus, ik weet nog niet eens hoeveel geld we precies krijgen, maar het is een mooie ontwikkeling. Wat mij betreft gaan we een aantal jaren sparen, zodat we ook echt iets kunnen doen dat er toe doet."

De regeling is nu in principe voor één jaar, een keuze waar met name het CDA kritiek op had. Gemeentebelangen, de grootste partij in de raad, sprak al de verwachting uit dat de dorpsbudgetten ook daarna worden toegekend.

