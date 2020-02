Eext en Gieten lijnrecht tegenover elkaar over toekomst knooppunt Gieten

Dorpsbelangen Eext wil het liefst een fly-over recht over het knooppunt, met geluidswerende maatregelen. Ook wil het dorp de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 aangrijpen om eigen op- en afritten aan de N34 te krijgen.

Terwijl in Gieten de petitie - voor een verschoven fly-over - op stoom komt, gaat Dorpsbelangen Eext tegengas geven. Gezinus Martens beet zich ook al vast in de vorige aanpassing van het knooppunt ten tijde van de verdubbeling van de N33 dus hij heeft de nodige ervaring.

"De verschoven fly-over, en ook de optie van het klaverblad, zien we in Eext niet zitten. De weg komt dan dichter bij het dorp en dus is er meer geluid. In die beide oplossingen verliest Eext ook de fietsbrug over de N33 waar ooit zo hard voor geknokt is. Bij een klaverblad verdwijnt ook nog eens het OV-knooppunt, dat moet dan 1,5 kilometer naar het zuiden worden verplaatst. Eext heeft nu dichtbij een perfecte OV-voorziening. Die komt dan verder weg te liggen", legt Martens uit.

Eext gaat voor een fly-over boven het huidige knooppunt. "Het geluid van deze hoge constructie kun je afvangen door geluidsschermen in de vorm van een mammoet te bouwen." Prima passend bij de Hunebedhighway vindt Martens en "dan valt er ook nog wat te zien".

Eext wil de gewone fly-over over het N33 N34 knooppunt Gieten met geluidsmaatregelen zegt Gezinus Martens van Dorpsbelang (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Eindelijk eigen aansluiting?

Eext wil de aanpak van het knooppunt aangrijpen om een lang gekoesterde wens te realiseren: een eigen aansluiting op de N34. Martens: "Want Eext ligt dan wel pal naast het knooppunt van de N33 en N34, als je op één van beide wegen terecht wilt komen moet je ver omrijden. Via Eexterhalte en Gieten, via Rolde en via Annen. Dat verkeer kun je allemaal rechtstreeks op de N34 krijgen. Als je de huidige twee onderdoorgangen van Eext onder de N34 en de parkeerplaatsen Haverlanden en Koebroeken weg haalt kun je daar op- en afritten maken. Eext heeft nu al een halve eeuw alleen maar last van het knooppunt, we willen er nu ook graag gemak van krijgen."

Petitie verschoven fly-over

Ondertussen zitten ze in Gieten ook niet stil. Frejan Bruins en Rikus Bartol van het actiecomité Verschoven Fly-over JAZEKER! Hebben 60 getekende petities van omwonenden aan gedeputeerde Cees Bijl aangeboden tijdens een informatiebijeenkomst over de verdubbeling van de N34. En ze gaan door met de petitie.

Meteen na de informatieavond hebben de voor- en tegenstanders van de verschoven fly-over ingesproken in de gemeenteraad van Aa en Hunze. Raadslid Henk Santes stelde de vraag aan de voorstanders: "Heeft u contact met elkaar gehad, want u wilt twee tegengestelde oplossingen." Daarna boog de raad zich over het gezamenlijke standpunt dat B&W naar de provincie willen sturen. Dat moest van een aantal partijen flink scherper.

Geluidsmaatregelen belangrijk

De gemeente Aa en Hunze stuurt Gedeputeerde Staten geen brief met voorkeuren voor oplossingen voor het knooppunt of de verdubbeling van de N34. Wel wat er minimaal moet gebeuren. Het aanpakken van het verkeersgeluid is daarin het belangrijkste. De gemeente wil dat de provincie niet alleen het wettelijk noodzakelijke doet maar ook aanvullende maatregelen neemt en betaalt. Bij het knooppunt Gieten zijn zeker aanvullende maatregelen nodig zo vind de gemeenteraad. Verder is de inpassing in het landschap is erg belangrijk. De provincie moet de gevolgen voor de natuurwaarden langs de N34 duidelijk maken.

Verder zijn er in de raad zorgen over wat de gemeente er nou eigenlijk over te zeggen heeft. Het Provinciale inpassingsplan komt in plaats van het bestemmingsplan van de gemeente. GroenLinks-raadslid Lukas Koops: "De provincie heeft ook wettelijke doorzettingsmacht. B&W moeten zich hiertegen verzetten." PvdA'er Henk Santes: "Het bestemmingsplan wordt ons ontfutseld." Zelfs de VVD, voorstander van de gedeeltelijke verdubbeling, maakt zich daarover zorgen. Voor de grootste partij in de raad, Combinatie Gemeentebelangen, weegt het heel zwaar dat het OV-knooppunt op de huidige plek blijft. Dat sluit de bouw van een klaverblad dus uit.

GroenLinks en de PvdA willen de verdubbeling helemaal niet. Snelheid omlaag naar 80, een inhaalverbod en trajectcontroles zijn volgens hen de oplossing. Maar dat er wat aan het knooppunt N33-N34 en het geluid gedaan moet worden daar zijn alle partijen het wel over eens. Alleen D66 stemde tegen.

Er zijn drie oplossingen voor het N33 N34 knooppunt Gieten (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

