Wantrouwen heerst tijdens tweede informatiebijeenkomst over komst tbs'ers in Zuidlaren

Tijdens deze tweede informatieavond is de sfeer negatiever dan afgelopen dinsdagavond. Het vertrouwen in deze Beschermd Wonen-vorm en daarmee in Forint lijkt er niet te zijn. Hier en daar wordt geklapt na een kritische vraag of opmerking van de inwoners. Elders in de zaal klinkt af en toe een zucht.

Het is een avond waarin zowel Forint als de burgemeester het vuur aan de schenen wordt gelegd. De mensen die vandaag aanwezig zijn, hebben zich als eerste aangemeld voor de informatiebijeenkomst.

Wantrouwen

Opnieuw zijn er zorgen over de veiligheid in het dorp. Een moeder uit de zaal reageert: "Als ouder heb ik de plicht de veiligheid van mijn kinderen waarborgen. Nu lopen er straks negen mensen die ik niet vertrouw. Ik ga ze niet vertrouwen, maar hoe ga ik mijn kinderen leren dat de mensen van nature goed zijn."

Burgemeester Marcel Thijssen snapt waar de inwoners mee zitten en neemt het woord. "Dat wantrouwen had ik ook. Ik verwacht niet van jullie dat, dat vertrouwen dat ik in anderhalf jaar heb gekregen, dat jullie dat in één avond krijgen."

De afgelopen periode zijn er steken laten vallen bij het versturen van informatie aan de bewoners. Sommige werden geïnformeerd over de komst van de tbs'ers in het Witte Huis op het Dennenoord-terrein middels een flyer die in de brievenbus kwam, anderen hoorden het van de buren of in de media.

Arien Storm, Raad van Bestuur Lentis (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Personele bezetting

Het steekt mensen in de zaal dat er twee personeelsleden op de groep zitten. Maar Harry Beintema, directeur Behandelzaken Forint, zegt dat de twee medewerkers in de ochtenddienst, twee medewerkers in de avonddienst en één iemand in avond genoeg is. Een inwoonster vraagt zich af of hoe serieus de bewoners worden genomen. "Als één medewerker meegaat naar de supermarkt, blijft dan één persoon over met acht personen? Dit moet ons een gevoel van veiligheid geven?"

Vanuit Forint wordt gezegd dat dat inderdaad het geval kan zijn. Het kan ook zijn dat andere patiënten in de dagbesteding zitten, waardoor zij op dat moment niet in het Witte Huis verblijven. "We kennen de personen al zes tot acht jaar", zegt Sander van der Kroft, manager Algemene Zaken Forint. "De intensiteit van de begeleiding neemt af bij meer vrijheden."

Vertrouwen winnen

Het vertrouwen is er niet, maar kan het nog gewonnen worden? Een meldpunt wordt opgezet waar bewoners terecht kunnen. Ook de burgemeester zegt inzage te krijgen in dit meldpunt. Daarnaast worden inwoners van Zuidlaren ook tijden deze bijeenkomst gevraagd zich op te geven voor een klankbord van Forint. Om nu wel met elkaar in gesprek te gaan. Het is misschien wat laat, maar het is een poging om de band tussen Forint en de bewoners te herstellen.

Vanaf april plaatst Forint, dat nauw samenwerkt met Lentis, negen tbs'ers in het Witte Huis op het Dennenoord-terrein in Zuidlaren. Op het terrein zitten nu ook al tbs'ers. Omdat er veel vragen waren, is besloten om een informatiebijeenkomst te organiseren. Door de vele aanmeldingen zijn er uiteindelijk vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. De inwoners worden tijdens deze informatiebijeenkomsten bijgepraat door Harry Beintema (directeur Behandelzaken van Forint), Sander van der Kroft (manager Algemene Zaken Forint).

Lees ook: