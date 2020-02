Sportclubs Midden-Drenthe willen voorlopig niet verzelfstandigen

In 2017 stemde de gemeenteraad in Midden-Drenthe in met een huurverhoging van de sportvelden. Deze huurverhoging wordt in 2021 ingevoerd. Met als doel: meer verantwoordelijkheid voor het in stand houden van voorzieningen. Daar komt bij dat de inzet van vrijwilligers de sociale samenhang in wijken en dorpen volgens de gemeente ten goede komt.

De afgelopen twee jaar was het over dit onderwerp angstvallig stil. "Ik heb er de afgelopen jaren niets over gehoord dus het verbaast mij dat het nu ineens weer op de agenda staat", vertelt Roel Seele, voorzitter van de Witteveense Boys.

Dubbele uitgaven

De gemeente wil het onderwerp 'verzelfstandiging van sportclubs' aanpakken als de gesprekken over de verduurzaming met de clubs is afgerond. Seele vreest, ondanks dat de club zelf een aantal jaren geleden al een grote slag geslagen heeft op het gebied van verduurzaming, voor de combinatie van verduurzaming met opeenvolgende huurverhoging. "Dat wordt dan wel erg duur voor de meeste verenigingen. Dat zijn twee grote uitgaven in een korte tijd."

Vrijwilligerstekort

In totaal zijn er in Midden-Drenthe nog zeven sportclubs die het beheer door de gemeente laten uitvoeren: sportvereniging SV Hoogersmilde, voetbalvereniging BSVV, voetbalvereniging Smilde '94, voetbalvereniging SV Nieuw-Balinge, voetbalvereniging Witteveense Boys, HH Combi (locatie Hijken) en voetbalvereniging VKW in Westerbork. Uit een rondvraag van RTV Drenthe blijkt dat deze sportclubs ook met huurverhoging niet van plan zijn te privatiseren. De voornaamste reden daarvoor: het vrijwilligerstekort.

"We hebben nu geen pachtconstructie en dat willen we zo lang mogelijk zo houden," vertelt Sander Vos van VKW, de voetbalvereniging in Westerbork. "Als club komt dan namelijk al het onderhoud voor je eigen rekening. Je hebt dan veel vrijwilligers nodig om dat op poten te zetten en dat is zeker een probleem."

Seele vult aan: "Het vinden van vrijwilligers was vroeger makkelijker dan tegenwoordig. Het is nu al moeilijk zat om ieder weekend een scheidsrechter in het veld te hebben staan, laat staan iemand om al je onderhoud te plegen."

Consequenties pachtconstructie

De sportclub HH Combi heeft in Midden-Drenthe twee locaties: Hooghalen en Hijken. Daarvan huurt de locatie Hijken de sportvelden van de gemeente Midden-Drenthe en is de locatie in Hooghalen tientallen jaren geleden al geprivatiseerd. "Het voordeel van alles zelf doen, is dat je ook geen huur aan de gemeente hoeft te betalen," vertelt Gerrit Volkers, voorzitter van HH Combi. "Maar het heeft wel consequenties. Het betekent dat je veel meer zelf moet doen. We hebben een maandagochtendploeg die hier elke maandag op zijn kop in de bosjes ligt." De club huurt voor het grote onderhoud mensen in, wat bij de club uit kan.

Toch zien zij het ook niet zitten om bij de locatie in Hijken het beheer zelfstandig te doen. "Als het financieel niet aantrekkelijk is, gaan wij dat niet doen. De vereniging is in zijn totaliteit financieel gezond dus er is geen noodzaak om te privatiseren. Ook in Hijken hebben we genoeg vrijwilligers, alleen niet in het onderhoud. Niet zoveel als hier in Hooghalen."

Groot onderhoud kan gemeente goedkoper inkopen

Seele denkt dat de gemeente meer mogelijkheden heeft voor de inkoop van groot onderhoud. "Zij kunnen grootschalig onderhoud voor alle clubs gezamenlijk inkopen. Als de ene club bovendien meer onderhoud nodig heeft en de andere club minder, kan de gemeente dat voor hetzelfde bedrag laten doen en herverdelen. Als je zelfstandig bent als club kun je dat niet doen."

Demografische ontwikkelingen maken het nog lastiger

Ook moet de contributie volgens Seele over steeds minder leden worden verdeeld. Door de vergrijzing en demografische ontwikkelingen krijgen de voetbalclubs steeds minder leden. "Je kunt de vraag stellen of er over tien jaar nog wel 10 voetbalclubs zijn in Midden-Drenthe. Witteveen heeft al tien jaar de jeugd samen met Nieuw-Balinge. Dat was niet omdat wij hier nou zoveel jeugd hadden."

De gemeente Midden-Drenthe reageert dat zij ook geluiden hebben gehoord van voetbalclubs die wel nadenken over verzelfstandiging. Ze gaan graag open het gesprek aan en werken in het sportakkoord ook aan oplossingen om het vrijwilligerstekort op te lossen. Ook wijzen zij de clubs op de exploitatiebijdragen die een geprivatiseerde sportclub ontvangt wanneer zij de overstap naar verzelfstandiging maakt. Toch blijft het voor de club een vrije keuze. "Het is echt geen 'moetje' dat een club moet verzelfstandigen. Ze moeten het zelf wel willen en kunnen", licht de wethouder toe.