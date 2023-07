Drentse parken houden attracties aan de grond, scholen annuleren schoolreisjes

Dierenpark Wildlands en pretpark Drouwenerzand houden hun deuren open, al nemen ze wel maatregelen vanwege de storm. Maar of bezoekers hen vandaag weten te vinden, is nog de vraag.

Bezoekers van Wildlands in Emmen moesten zich vanochtend vermaken in een beperkt deel van het park. Vanwege de storm had Wildlands alleen het deel Jungola, met onder andere de tropische kas, geopend. De delen Serenga en Nortica bleven aanvankelijk dicht, totdat de storm ging liggen. Inmiddels zijn alle delen van het park weer geopend.

Dieren in binnenverblijf

Ook een deel van de dieren in Wildlands bracht de ochtend door in hun binnenverblijf. Later op de ochtend mochten ze wel naar buiten. "Alleen de giraffen blijven in verband met de veiligheid binnen. Maar vanuit het restaurant kunnen mensen in de stal naar de giraffen kijken", vertelt Hanneke Wijshake. Vanwege het laagseizoen had het park geen topdrukte verwacht. Wel hebben verschillende scholen hun schoolreisjes geannuleerd.