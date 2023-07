Voetbalclub Annen klaar voor oefenwedstrijden tegen FC Groningen en FC Emmen

Vanavond speelt vv Annen een oefenwedstrijd tegen FC Groningen. Een week later staat de club op het veld tegen FC Emmen. "Dat is voor ons een makkie", lacht trainer Jouke Jan Meertens van de zondag tweedeklasser. " Twee wedstrijden in een week, die werken we zo even weg."

Voor Annen is het geweldig, zegt Meertens. "Het komt niet vaak voor en dan nu twee wedstrijden. Voor de club is het financieel aantrekkelijk, maar ook het enthousiasme binnen de club is groot. Het is uniek, superbelangrijk."

De selectie heeft de afgelopen zes weken doorgetraind. "We hebben een voltallige selectie en die heb je ook wel nodig. Iedereen is fit. Ik denk dat een paar jongens hun vakantie hebben verzet. Elke speler droomt ervan om tegen een profclub te spelen."

FC Emmen is geregeld via hoofdsponsor Erik Idema, die in Annen woont zegt Meertens. "En tussendoor kwam Groningen via sponsoren die zowel bij Groningen als Annen sponsor zijn. Dat laat je niet liggen. Dan maar twee profclubs in een week, prima."

Soep met broodjes

De spelers verzamelen vanmiddag om 16.00 uur bij de teammanager thuis voor de wedstrijd van FC Groningen. "We eten soep met broodjes en we maken er een speciale avond van. En proberen een beetje mee te voetballen en ik ga er vanuit dat dat ons gaat lukken."