Assen pakt sporthal Marsdijk voor bijna 3 miljoen aan

Hoe de gemeente dat het best kan doen, dat komt in een masterplan voor de lange termijn te staan. Maar eerst zijn dan wat proefprojecten nodig, om te zien welke techniek het beste is om de gebouwen duurzamer te maken. De Marsdijkhal is als eerste aan de beurt.

Meer zonnepanelen

De sporthal heeft al zonnepanelen op het dak, maar krijgt er nog wat meer bij. Niet te veel trouwens, want dat kan de dakconstructie verder niet aan, aldus wethouder Karin Dekker. Ook komen er energiezuinige installaties. Verder is er nogal wat achterstallig onderhoud wat weggewerkt moet worden. Met de aanpak van de Marsdijkhal krijgt de sporthal een nieuwe levensduur van nog eens dertig jaar. En dat terwijl de hal al 31 jaar oud is.

De VVD in de raad van Assen vroeg zich gisteravond af, of de gemeente dan niet beter een compleet nieuwe sporthal in Marsdijk kan neerzetten. Dat kost iets meer dan het dubbele, volgens raadslid Bert Homan. "Maar voor dat geld heb je dan wel een volledig CO2-vrije Marsdijkhal, en dat haal je met de grondige renovatie niet. Het kost meer, maar het resultaat is ook beter."

De Marsdijkhal heeft al zonnepanelen op het dak, maar krijgt er nog meer (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Financieel te beroerd

De andere partijen in de raad vinden dat Assen er momenteel financieel te slecht voorstaat, om 6,5 miljoen te steken in een volledig nieuwe, energieneutrale sporthal. "We staan onder toezicht van de provincie en hebben geen cent om de kont te krabben. Dan kun je niet zomaar een nieuwe sporthal bouwen voor vele miljoenen", vindt Kees Boonzaaijer van Stadspartij PLOP.

Ook GroenLinks ziet nieuwbouw in plaats van renovatie niet zitten. Niet alleen vanwege de veel hogere kosten, maar ook vanwege het milieu. "Deze sporthal kan straks voor bijna 3 miljoen weer dertig jaar mee. Dan ga je niet afbreken en weer nieuw bouwen, hoe circulair ben je dan bezig?", zei GroenLinks-voorman Hans Marskamp.

Aanpak in zomer

Het is de bedoeling dat de renovatie en verduurzaming van de Marsdijkhal rond de zomer wordt uitgevoerd. Volgens de gemeente wordt de overlast dan zoveel mogelijk beperkt voor de sportverenigingen en de scholen in Marsdijk, die er gymnastiekles hebben.