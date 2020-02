Raad Hoogeveen zag financieel tekort aankomen

Harde kritiek klinkt er bij een aantal partijen in de Hoogeveense gemeenteraad. Met name de VVD laat zich niet onbetuigd. Fractievoorzitter Debbie Bruijn bekritiseert 'het gemak' waarmee het college de oorzaak van het miljoenentekort legt bij de regering en de tekorten op WMO en Jeugdzorg.

'Nu pas wakker?'

Bruijn: "Ik vind het wijzen naar Den Haag een te zwak verhaal. We zien dit al een tijdje met elkaar aankomen. Hoe kan het dat het college nu ineens wakker wordt, terwijl het pas nog een architect aantrok om de plannen voor het Cultuurhuis uit te werken?"

Schouderophalend luistert Bruijn naar de uitleg van wethouder Jacob van der Heide waarom die architect geen weggegooid geld zou zijn. De uitgave is volgens hem juist nodig voor de afronding van de plannen voor de verbouwing van de Tamboer, ook al komt die verbouwing voorlopig niet aan de orde. De wethouder van financiën krijgt wat dat betreft meer steun van coalitiepartijen ChristenUnie en Gemeentebelangen. Die laatste partij wil vooral weten of verenigingen gevrijwaard zijn van de uitgavenstop. Maar voorlopig blijft dat in het midden.

De derde collegepartij CDA is iets kritischer over het college. Fractievoorzitter Erik Kreuze wijst er op dat hij in 2018 al een discussie wilde over de kerntaken van de gemeente. Dat de uitwerking daarvan onvoldoende heeft opgeleverd is een ander punt.

Pijlen op regering

Vuurwerk levert SP-raadslid Philip Oosterlaak. Maar hij richt zijn pijlen met name op de regering. Oosterlaak: "Dit is schokkend. Het is toch niet te verteren dat de gemeentelijke overheid overgaat tot dit soort maatregelen. Het ligt minstens zoveel aan de regering. Wat gaan we daar aan doen?"

Ook PvdA-raadslid Ida Emmens wil graag weten of er nu een vacaturestop komt en of de gemeente haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid blijft nemen. Maar wat vooral haar verbazing wekt is dat het zover heeft moeten komen. Emmens: "Heeft u dit niet zien aankomen? Want hoe kan het dat we nu ineens helemaal door het ijs zakken?"

Wethouder Van der Heide vindt 'schokkend' een groot woord. Volgens hem kwam er in het voorjaar van 2019 een duidelijke vooraankondiging toen de gemeente een zogenaamde hackaton organiseerde om met bezuinigingsposten op alle beleidsterreinen te komen. Van der Heide "Het doet pijn, maar we lopen er ook niet voor weg. En daar hebben we alles en iedereen bij nodig, ook in Den Haag. Dus als u daar iets aan de orde kunt stellen, dan graag."

