Stelling: Ik verlang naar écht winterweer

Naar verwachting wordt het vandaag maximaal acht graden in de provincie, twee graden warmer dan normaal in Nederland. Ook in januari was de temperatuur zacht, met ruim drie graden warmer dan gemiddeld in Drenthe. Terugblikkend op de winter was het sowieso niet echt winters weer. Sneeuwpoppen maken en in de buitenlucht schaatsen, in Drenthe kwamen liefhebbers daarvan niet aan hun trekken.

Hoop jij nog op echt winterweer, of heb je liever dat de warme trui vanaf nu maandenlang de kledingkast in kan?